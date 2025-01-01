より良い教育のための患者オリエンテーションビデオジェネレーター
高度なAIアバターによって強化された、魅力的で簡単に作成できるビデオで患者の理解を深め、不安を大幅に軽減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
医療教育者とヘルスケア提供者向けに2分間の説明ビデオを作成し、HeyGenのAIアバターがどのように一貫性と共感を持った患者教育ビデオを提供するかを示します。「複数言語」に対応した高品質のボイスオーバー生成をサポートします。視覚は魅力的で共感的であり、多様なアバターが複雑な医療情報を明確に説明する様子を描写してください。
病院の人事部門とクリニックの監督者を対象にした1分間のビデオを制作し、HeyGenがどのようにスタッフトレーニングビデオとオンボーディングプロセスの作成を簡素化するかを強調します。「テンプレートとシーン」機能を利用し、視覚と音声スタイルはモダンで効率的、かつ新しい従業員を引き付けるフレンドリーなものにしてください。
コンプライアンスオフィサーと医療コンテンツクリエーター向けに45秒のビデオを開発し、HeyGenがどのように最新の「HIPAA準拠」医療情報をビデオで維持するかを強調します。自動「字幕/キャプション」機能を示し、アクセシビリティと正確性を向上させます。視覚スタイルは明確で簡潔、信頼性のあるものにしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにビデオ作成プロセスを効率化しますか？
HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキスト-ビデオ変換を驚くほど簡単に行うことで、制作を簡素化します。この革新的なビデオ作成プラットフォームは、リアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成し、従来のビデオ制作の複雑さを大幅に軽減します。
HeyGenは専門的な患者教育ビデオのためにカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターの作成を可能にし、専門的な患者教育ビデオのためにブランドに合わせてカスタマイズできます。この機能は、カスタムブランディングオプションと組み合わせることで、特定の視聴者に共鳴する魅力的なビデオを制作するのに役立ちます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとプロフェッショナリズムを向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションや複数言語での高品質ボイスオーバー生成などの強力な技術的機能を提供します。これらの機能により、トレーニングビデオやその他のコンテンツが非常にアクセスしやすく、多様な視聴者に対してプロフェッショナルな基準を維持します。
HeyGenは患者オリエンテーションなどのさまざまな組織のニーズに対応する多用途なAIビデオ作成プラットフォームですか？
もちろんです。HeyGenは非常に多用途なAIビデオ作成プラットフォームとして機能し、さまざまな用途に最適です。患者オリエンテーションビデオジェネレーターとして優れており、スタッフトレーニングビデオや効率的なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を通じたオンボーディングプロセスの強化にも効果的です。