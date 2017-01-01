患者オンボーディングビデオメーカー一般ハブ：エンゲージメントを高める
ウェルカムメッセージからHIPAAの説明まで、AIアバターを使って簡単に魅力的な患者ビデオを作成しましょう。
複雑な医療情報を簡素化したり、患者にHIPAAや同意書の詳細を説明する60秒の指導ビデオを開発します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、理解を深めるために明確な字幕を補完します。ビジュアルと音声スタイルは正確で落ち着いており、情報が容易に消化できるようにします。
クリニックの30秒の紹介ビデオを制作し、患者のオンボーディングビデオメーカーの一般的なハブの中心的な要素として位置付け、サービスを探求する見込み患者を対象とします。メディアライブラリ/ストックサポートからの事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、施設とチームを紹介する、活気に満ちたプロフェッショナルなビジュアル美学を採用します。音声は明るく歓迎的で、魅力的な第一印象を作り出します。
患者のオンボーディングのエンゲージメントを高めるために設計された40秒のダイナミックなビデオを作成し、患者リソースの概要を迅速に提供します。さまざまなデジタルプラットフォームを対象とした広範なオーディエンス向けです。制作は、モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを強調し、励みになる明確な音声トラックを使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを戦略的に活用して、ソーシャルメディアやクリニックのウェブサイトでのリーチと影響を最適化し、患者教育とサポートを効果的に拡大します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして包括的な患者オンボーディングビデオメーカー一般ハブとして機能しますか？
HeyGenは、医療専門家に対して高度なAIビデオエージェントとビデオ作成ハブを提供し、魅力的な患者オンボーディングビデオを制作します。AIアバターやテキストからビデオへの機能を活用して、複雑な医療情報を簡素化し、新しい患者向けのウェルカムビデオを効率的に作成できます。
HeyGenは医療機関がHIPAAや同意書のビデオウォークスルーを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なオンボーディングビデオメーカーを使用すると、ガイド付きのオンボーディングビデオを生成し、明確なHIPAAや同意書のビデオウォークスルーを含めることができます。字幕生成やシーンベースの編集を活用して、重要な情報が患者にとって容易に理解できるようにします。
HeyGenは患者オンボーディングコンテンツのブランディングとチームコラボレーションにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは強力なブランドカスタマイズオプションを提供し、すべての患者オンボーディングビデオにロゴやブランドカラーを統合できます。また、プラットフォームはシームレスなチームコラボレーションをサポートし、医療チームがビデオの作成と管理に効率的に協力できるようにします。
HeyGenはどのようにして患者オンボーディングのエンゲージメントを高め、患者教育を拡大しますか？
HeyGenは、ダイナミックでインタラクティブな患者オンボーディングビデオの作成を可能にし、エンゲージメントを高めます。AIアバターと豊富なテンプレートを活用することで、医療機関は患者教育とサポートを効率的に拡大し、一貫性のある高品質なコミュニケーションを確保します。