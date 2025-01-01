患者オンボーディングビデオメーカー：簡単な患者教育
医療専門家は、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して複雑な医療情報を簡素化し、魅力的なオンボーディングを実現できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
患者の術後ケアに関する複雑な医療情報を「簡素化する」ための60秒の指導ビデオを開発してください。情報豊かで明確、視覚的に魅力的なスタイルでカスタマイズ可能なテンプレートを使用し、詳細な字幕/キャプションを追加して患者が回復ステップを理解できるようにします。
初めての訪問者のために、病院のウィングや専門部門のクイックバーチャルツアーを提供する30秒の「オンボーディングビデオ」を制作してください。視覚スタイルは明るく招待的で、プロフェッショナルなナレーション生成とメディアライブラリ/ストックサポートを活用してスムーズなトランジションを実現し、患者に親しみやすさと安心感を与えることを目指します。
オンライン患者ポータルを使用して予約をスケジュールする方法を紹介する40秒の説明ビデオをデザインしてください。効果的な「患者オンボーディングビデオメーカー」の必要性に直接対応します。このチュートリアルスタイルのビデオは、モダンでクリーンな視覚美学を特徴とし、スクリプトからのテキストをビデオに変換してユーザーをステップバイステップでガイドし、直感的なプロセスを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして患者オンボーディングビデオの作成を強化しますか？
HeyGenはAI生成ビデオを使用して、魅力的な患者オンボーディングビデオを迅速に制作する力を提供します。当プラットフォームはカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを提供し、複雑な医療情報を簡単に理解できるコンテンツに変換し、HeyGenをリーディングな患者オンボーディングビデオメーカーにしています。
HeyGenは医療専門家にどのような特定の機能を提供しますか？
HeyGenはAIアバターやテキストからビデオへの機能を提供し、手順を明確に説明するための強力なツールを医療専門家に提供します。また、AI音声オーバーや自動字幕生成を行い、すべての患者にメッセージがアクセス可能でプロフェッショナルであることを保証します。
HeyGen内で患者オンボーディングビデオをブランド化することは可能ですか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやブランドカラーを含む広範なブランドコントロールを可能にする多用途なビデオ作成ツールです。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、患者オンボーディングビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenは多言語の患者トレーニングコンテンツの提供をどのように支援しますか？
HeyGenは強力な字幕生成を通じて多言語のトレーニングコンテンツの作成を支援します。明確で簡潔なキャプションを提供することで、HeyGenは患者オンボーディングビデオが多様な視聴者にアクセス可能であり、複雑な医療情報を効果的に簡素化します。