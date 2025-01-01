インパクトのある患者ジャーニーマップをビデオメーカーで作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的な患者ジャーニービデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリニックマネージャーや患者体験責任者向けに、顧客ジャーニーマップ内の患者の接点と痛点を効果的に強調するための視覚的ストーリーテリングの力を紹介する、洞察に満ちた45秒のビデオを開発してください。共感的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからのテキストビデオ機能で生成された正確な字幕/キャプションで読みやすさを確保します。
ヘルステックの医療コンサルタントやプロダクトマネージャーを対象に、ジャーニーマッピングツールの簡単なカスタマイズを示す、ダイナミックな30秒のビデオを制作してください。ビデオはテンポが速くモダンで、利用可能なテンプレートとシーンがどのように適応されるかを示し、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成された多様なAIボイスオーバーで強化されます。
医療分野のマーケティングチームやコミュニケーションスペシャリスト向けに、適応可能な患者ジャーニービデオを通じて顧客体験を最適化するためのユーザーフレンドリーなインターフェースを強調する、楽観的な60秒のビデオを作成してください。ビジュアルナラティブは明るく多用途で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して豊かなビジュアルを提供し、マルチプラットフォーム配信のためのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして顧客ジャーニーマップビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的な視覚的ストーリーテリングに変換することで、動的な顧客ジャーニーマップビデオの作成を簡素化します。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、顧客ジャーニーの各段階を簡単に示し、複雑なプロセスを明確で魅力的にします。
患者ジャーニーマッピングビデオを強化するためにAIアバターとボイスオーバーを使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを患者ジャーニーマッピングビデオに統合することを可能にします。これにより、視覚的ストーリーテリングが大幅に強化され、ダイナミックなアニメーションとパーソナライズされたペルソナでジャーニーマップが生き生きとし、視聴者に共鳴します。
HeyGenがジャーニーマッピングにおける視覚的ストーリーテリングの効果的なオンラインツールである理由は何ですか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えた強力なオンラインツールであり、視覚的ストーリーテリングを容易にします。豊富なテンプレートとコラボレーティブエディターを活用して、複雑な顧客体験を明確に伝える詳細なジャーニーマップを迅速にデザインし、アニメーション化します。
HeyGenのビデオ機能はどのようにして顧客ジャーニーと体験を最適化しますか？
HeyGenの革新的なビデオ機能は、各インタラクションポイントの魅力的な視覚的表現を提供することで、顧客ジャーニーを最適化します。魅力的なビデオを作成することで、重要な顧客体験と接点を強調し、より良い理解と効果的な戦略開発を促進します。