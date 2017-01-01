一般的な医療手順、例えば血液検査や小規模な外来手術の準備をしている患者向けに、60秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは落ち着いて清潔で共感的であり、重要なステップを現代的なグラフィックスで示し、安心感のある明瞭なナレーションを添えてください。このビデオはHeyGenのAIアバターを活用し、患者教育ビデオとしてプロセスを明確にし、患者の不安を和らげる重要な役割を果たします。

