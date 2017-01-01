患者指示ビデオジェネレーターでより良い患者アウトカムを
AIアバターを使用して魅力的な患者教育ビデオを簡単に作成し、複雑な医療情報を明確で理解しやすいコンテンツに変換します。
新しい処方を始める患者向けに、明確な薬の指示を伝えるための45秒のアニメーションガイドが必要です。このビデオは明るく魅力的なビジュアルと理解しやすいインフォグラフィックを特徴とし、親しみやすく明瞭なトーンのナレーションで最適な理解を確保します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用することで、このガイドは薬の遵守を促進し、複雑な情報を患者にとって簡単にします。
病院滞在後の個人およびその介護者向けに、90秒の包括的な退院指示ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく支援的で指導的であり、ステップバイステップのビジュアルと穏やかな背景音楽、そしてプロフェッショナルでありながら親しみやすい声を特徴とします。このビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを使用して簡単に作成でき、退院後のケア要件の理解を大幅に向上させる「患者指示ビデオジェネレーター」ツールとして重要な役割を果たします。
予防医療における医師と患者のコミュニケーションの重要な役割を強調する、一般市民を対象とした30秒の公共サービスアナウンスを想像してください。このビデオは多様なAIアバターをポジティブに見せるダイナミックでインスパイアリングなビジュアルスタイルを必要とし、力強く明瞭な声と共に高揚感のある音楽を伴います。HeyGenの字幕/キャプションを使用することで、アクセシビリティを確保し、すべての層での医師と患者のコミュニケーションを促進します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオを通じて患者教育を向上させることができますか？
HeyGenは医療提供者が魅力的な患者教育ビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとAIボイスオーバーを活用することで、複雑な医療情報を明確で魅力的なビジュアルに変換し、医師と患者のコミュニケーションと患者の理解を大幅に向上させます。
HeyGenは医療トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なテキストからビデオへのジェネレーターと事前に構築されたテンプレートを使用して、医療トレーニングビデオの制作を簡素化します。高度な編集スキルを必要とせずに、コンプライアンス研修やマイクロラーニングモジュールを含む包括的なトレーニング資料を迅速に開発できます。
HeyGenは医療コミュニケーションビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアル要素をすべての医療コンテンツに組み込むことができます。これにより、一貫したプロフェッショナルな医師と患者のコミュニケーションが確保され、医療ブランドのアイデンティティが強化されます。
HeyGenはさまざまな医療手順の患者指示の生成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは患者指示ビデオジェネレーターとして優れており、医療手順や薬の指示の詳細なビデオを作成することができます。さまざまなテンプレートとアスペクト比を使用して、患者のニーズに適した形式で重要な情報を明確に伝える魅力的なビジュアルを制作できます。