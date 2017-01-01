新しいクリニック訪問者のための45秒の患者オンボーディングビデオを作成してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターがチェックイン手続きやクリニックの施設を案内し、歓迎的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを保ち、落ち着いた安心感のあるAIボイスを使用します。HeyGenのAIアバターがどのように初期の患者体験をパーソナライズできるかを強調してください。

