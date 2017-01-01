患者指導ビデオジェネレーター：AIでより良いケアを
魅力的なAIアバターで患者の理解と遵守を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
慢性疾患のための一貫した薬物遵守の重要性に焦点を当て、多様な患者層を対象とした45秒の患者教育ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく共感的で、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して重要な情報を明確に提示します。HeyGenの音声生成を活用して、さまざまな言語オプションを提供し、自動生成された字幕/キャプションを通じて包括的な理解を確保し、医療コミュニケーションにおける多言語サポートの必要性に対応します。
新しい患者が医療施設に参加する際に、サービスや期待されることを紹介するための2分間の患者オンボーディングビデオを制作します。ビジュアルスタイルは洗練されプロフェッショナルで、クリニックのブランディング要素をシームレスに統合し、オーディオは明確で招待的なナレーションを特徴とします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを使用して、包括的で魅力的な紹介を作成し、医療専門家がオンボーディングプロセスを効率化するのを効果的にサポートします。
新しい在宅医療機器の操作を学ぶ患者のための1分30秒の指導ビデオを作成し、正確な医療情報の提供を確保します。ビデオは明確で指導的なビジュアルスタイルを採用し、各操作ステップを強調するために明確なシーンベースの編集を利用し、正確で安心感のあるナレーションを伴います。作成後、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームにビデオを簡単に適応させ、このAIビデオジェネレーターを通じてリーチと患者の理解を最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして患者教育のためのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術とリアルなAIアバターを活用して、テキストスクリプトを魅力的な患者指導ビデオに変換します。この効率的なテキストからビデオへの生成プロセスにより、効果的な医療ビデオ制作に必要な時間とリソースが大幅に削減されます。
HeyGenはHIPAA準拠の患者指導ビデオを作成するのに適していますか？
はい、HeyGenはデータセキュリティとコンプライアンスを重視しており、機密性の高い医療コンテンツに適したAIビデオプラットフォームです。ユーザーは特定のHIPAA準拠を自らの責任で行う必要がありますが、HeyGenは強力なセキュリティ対策を提供し、SOC 2およびGDPRのコンプライアンス基準に準拠しています。
HeyGenはリアルな音声で多言語の患者教育ビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは広範な多言語音声生成をサポートしており、医療専門家がさまざまな言語で患者教育ビデオを作成することを可能にします。この機能は患者の理解とアクセス性を向上させ、重要な医療情報が多様なオーディエンスに効果的に届くことを保証します。
HeyGenはビデオ編集経験のない医療専門家にとってどのようにアクセスしやすいですか？
HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、医療専門家が専門的な編集スキルなしで高品質な患者教育ビデオを作成できるようにします。プロフェッショナルなテンプレートやブランディング要素を豊富に提供し、スクリプトやプロンプトから簡単にブランド化されたビデオを制作することができます。