患者体験ビデオメーカー：魅力的なヘルスケアビデオを作成
簡単に使えるプラットフォームを使用して、リアルなAIアバターを備えたプロフェッショナルな患者の声を迅速に作成し、ヘルスケアビデオ制作を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
手術後の既存患者を対象に、回復ステップを明確でシンプルなアニメーションと落ち着いたナレーションで説明する45秒の教育ビデオを設計し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して正確な情報を提供してください。
特定のクリニックやサービスを検討している新規患者をターゲットに、共感的なビジュアルスタイルと心を高揚させる音楽を用いて、本物の患者の体験を紹介する60秒の魅力的なビデオを開発し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを駆使して専門的に作成してください。
管理者やマーケティングチーム向けに、スケールでのビデオ作成を通じてコミュニケーションを改善する方法を示す30秒のダイナミックなヘルスケアビデオを制作し、現代的なビジュアルスタイルと活気あるオーディオ、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を用いて効率性と影響力を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように患者体験ビデオを向上させますか？
HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキストビデオ生成機能を活用して、患者体験ビデオの作成を変革します。これにより、医療提供者は魅力的なコンテンツを簡単に制作でき、複雑な撮影なしで洗練されたヘルスケアビデオ制作が可能になります。
HeyGenはスケールでのヘルスケアビデオ作成に最適な理由は何ですか？
HeyGenは、豊富なヘルスケアビデオテンプレートと使いやすいインターフェースを通じて、スケールでのヘルスケアビデオ制作を簡素化します。複数の患者教育ビデオを迅速に生成し、すべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルなビデオコミュニケーションを確保できます。
HeyGenはアクセシブルな患者教育ビデオをサポートできますか？
はい、HeyGenは強力な字幕/キャプション生成と多様なボイスオーバー生成オプションを提供することで、患者教育ビデオのアクセシビリティを確保します。これにより、より広い視聴者にリーチし、すべての患者の理解を向上させることができます。
HeyGenはヘルスケアビデオでブランドの一貫性をどのように維持しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをすべてのヘルスケアビデオにシームレスに統合できます。これにより、高品質なAI駆動のビデオとモーショングラフィックス機能と組み合わせて、プロフェッショナルで一貫したビデオコミュニケーションを確保します。