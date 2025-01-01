新しい糖尿病管理プランの利点とプロセスを明確に説明する90秒の患者教育ビデオを作成することを想像してください。このビデオは成人患者とその介護者向けに調整されており、落ち着いた、プロフェッショナルで安心感のあるビジュアルスタイルと、明確でサポート的なナレーションが求められます。ユーザーはHeyGenのAIアバターを効果的に活用して情報を提示し、直感的なボイスオーバー生成を通じて理解を深め、複雑な医療情報を簡素化します。

