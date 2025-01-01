患者教育トレーニングビデオ：患者の結果を向上
魅力的でエビデンスに基づいたコンテンツで患者の結果を改善します。スクリプトからのテキストビデオを使用してカスタムプレゼンテーションを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
患者とその介護者が大腸内視鏡検査の準備手順を理解するための安心感を与える60秒のビデオを開発してください。視覚スタイルは親しみやすく、フォローしやすいもので、HeyGenのAIアバターを使用して共感的な指示を提供し、複雑な手順を不安なく理解できるようにします。
一般的な化学療法の副作用を管理するための実用的なヒントを提供する30秒のサポートビデオを制作し、患者の結果を改善することを目指します。このビデオは、明確でサポート的なトーンを持ち、穏やかな背景音楽とHeyGenの自動字幕/キャプション機能を通じて重要な情報を強調し、すべての患者にとってアクセスしやすく理解しやすいものにします。
定期的な乳がん予防とスクリーニングの重要性を促進する90秒の魅力的なビデオをデザインしてください。この教育的な作品は、多様なイメージと包括的なコンテンツを取り入れ、さまざまな活気あるHeyGenのテンプレートとシーンを利用して幅広い視聴者を魅了し、積極的な健康行動を促します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして患者教育トレーニングビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、医療提供者が魅力的な患者教育トレーニングビデオを迅速に生成できるようにします。これにより、患者と介護者のための重要なビデオリソースの制作が効率化されます。
HeyGenは多様なオプションを備えた包括的な患者教育コンテンツの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターと強力な言語サポートを提供することで、包括的な患者教育コンテンツの作成を可能にし、メッセージが多様な患者と介護者に共鳴するようにします。また、アクセシビリティのためにクローズドキャプションを追加することもできます。
HeyGenはカスタム患者プレゼンテーションのためにどのようなブランディング機能を提供していますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをカスタムプレゼンテーションに組み込むことができ、すべての患者教育ビデオで一貫性を確保します。これにより、患者にとってプロフェッショナルで親しみやすい体験が維持されます。
HeyGenは特定の患者の結果のためのエビデンスに基づいたビデオリソースの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームを使用すると、スクリプトをエビデンスに基づいたビデオリソースに変換し、患者の結果を改善するためのコンテンツを効率的に作成できます。さまざまな患者教育のニーズに合わせてビデオをカスタマイズするためにテンプレートとシーンを利用してください。