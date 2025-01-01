パスワードポリシービデオジェネレーター：企業研修のためのAI
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的なポリシー発表を簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員を対象にした60秒の企業研修動画を開発し、セキュアなパスワード作成のベストプラクティスを、情報豊かでありながら現代的なビジュアルスタイルで自信に満ちたナレーションで紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、スクリプトを直接洗練された動画に変換し、重要な詳細を字幕/キャプションで強調します。
部門マネージャーを対象にした30秒のAI生成ポリシー発表動画を制作し、組織のセキュリティを維持する上での多要素認証の重要な役割を強調します。プロフェッショナルでインパクトのあるビジュアルスタイルで提示し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して、迅速に説得力のあるナラティブを組み立て、このセキュリティ対策の重要性を強調します。
全スタッフ向けに、会社のパスワードを安全にリセットする手順を示す45秒のチュートリアル作成動画をデザインし、クリーンで直接的なビジュアルスタイルと安心感のあるオーディオトーンを特徴とします。このパーソナライズされたブランディング動画は、HeyGenのAIアバターを効果的に使用して一貫したキャラクター表現を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに対応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてポリシー発表動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトから直接ポリシー発表動画を迅速に作成できます。AIプレゼンターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的で一貫性のある企業研修動画を効率的に生成します。これにより、すべての内部コミュニケーションに対するエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。
HeyGenを使用して会社のブランディングを取り入れたアニメーション説明動画を個別化できますか？
もちろんです。HeyGenは、アニメーション説明動画を含むすべてのコンテンツに対して個別のブランディングを可能にします。カスタムブランディングコントロールを適用し、ロゴを統合し、豊富なメディアライブラリから選択して、すべての動画が会社のアイデンティティを反映するようにします。カスタムAIアバターを使用してメッセージを伝えることもできます。
HeyGenのスクリプトをプロフェッショナルな動画に変換するアプローチは何ですか？
HeyGenは、強力なクリエイティブエンジンとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を通じて、スクリプトライティングを洗練された動画に変換します。テキストを入力するだけで、AIプレゼンター、プロフェッショナルなナレーション生成、自動的に追加される字幕とキャプションを備えた動画を生成し、ビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenは魅力的なパスワードポリシー動画やチュートリアルの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは明確なパスワードポリシー動画やその他の重要な企業研修動画を制作するための理想的なAIビデオジェネレーターです。その機能はチュートリアル作成を自動化し、指示を効果的に、ウォーターマークなしで提供するため、内部または外部のユーザーサポートに最適です。