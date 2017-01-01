乗客オンボーディング説明ビデオメーカー
リアルなAIアバターで強化されたダイナミックなオンボーディングビデオでトレーニングのエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
旅行者向けに、複雑な国際税関書類と手続きを解説する60秒の説明ビデオを作成します。シンプルでミニマリストなビジュアルと明確で簡潔な画面上のテキスト、生成された字幕/キャプションを使用して、このオンボーディングビデオは官僚的な手順を簡素化し、国際旅行の準備をしている誰にとってもアクセスしやすく安心感を与えます。すべてHeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して効率的に生成されます。
新しいバス運転手向けに、重要な安全プロトコルとルートナビゲーションのヒントを効果的に紹介する30秒のダイナミックな内部トレーニングビデオが必要です。この魅力的なAIビデオ作成は、メディアライブラリからのさまざまなテンプレートとシーンを活用し、迅速なシーン変更とエネルギッシュで情報豊富なナレーションで情報を提示し、地上輸送サービスの新入社員のエンゲージメントを大幅に向上させます。
革新的な新しい旅行予約アプリの30秒の製品デモを作成し、視覚的に洗練されたモダンなプレゼンテーションで潜在的なユーザーをターゲットにします。このクイックな説明ビデオは、シームレスなインターフェースデモ、アップビートなバックグラウンドミュージック、直接的で説明的なナレーションを特徴とし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、アプリのユーザーフレンドリーなインターフェースとユニークな機能を効果的に強調します。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenは説明ビデオのクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースを使用して魅力的な説明ビデオやアニメーションビデオの作成を効率化します。幅広いビデオテンプレートとAIアバターを活用して、クリエイティブなビジョンを迅速かつプロフェッショナルに実現できます。
HeyGenがAIビデオ作成プラットフォームのリーダーである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIを活用してシームレスなビデオ作成を実現し、スクリプトからテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターと高品質なナレーション生成を提供します。これにより、オンボーディングビデオや製品デモを含むさまざまなコンテンツの制作効率が大幅に向上します。
HeyGenのツールを使ってビデオを簡単にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを備えており、カスタマイズを簡単にします。ブランドを簡単に追加し、多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルな字幕/キャプションを生成してビデオコンテンツを調整できます。
HeyGenはトレーニングとオンボーディングのエンゲージメントをどのように向上させますか？
HeyGenは、視聴者を魅了するダイナミックで魅力的なオンボーディングビデオやトレーニングビデオを作成することを可能にします。AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、トレーニングのエンゲージメントを効果的に向上させ、プロフェッショナルなAIビデオ作成を通じて重要なメッセージを明確に伝えることができます。