パートナーシップビデオジェネレーター：魅力的なスポンサーコンテンツを作成

高度なスクリプトからのテキストビデオ機能で、売上を向上させる高品質な有料パートナーシップビデオを簡単に制作。

開発者とITマネージャーを対象にした90秒の技術デモンストレーションビデオを作成し、パートナーシップビデオを生成するためのシームレスなAPI統合を説明します。ビジュアルスタイルはクリーンで技術的なもので、明確なデータビジュアライゼーションと画面録画を特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して生成された正確で情報豊富なナレーションが、AIビデオジェネレーターがワークフローの自動化をどのように簡素化するかを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターとコンテンツクリエイター向けに2分間のチュートリアルビデオを開発し、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用して、有料パートナーシップビデオのための魅力的なマーケティングコンテンツを制作する方法を紹介します。ビデオは明るくプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、ダイナミックなオンスクリーンテキストとフレンドリーで励みになるAIアバターナレーターが視聴者をクリエイティブプロセスに導き、効果的なコンテンツ制作のベストプラクティスを示します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーとコンテンツストラテジストを対象にした60秒の指導ビデオを制作し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームにパートナーシップビデオを適応させる方法を説明します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的にダイナミックで、異なるソーシャルメディアフォーマット間のクイックトランジションを特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとクリアな字幕/キャプションが最大のリーチとエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト3
技術コンテンツライターとブランドマネージャー向けに1分間の説明ビデオをデザインし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能内の高度なスクリプトライティング機能とボイスクローン機能を詳述し、信頼性のあるブランドディールビデオを作成します。ビデオは情報豊かで権威あるビジュアルスタイルを維持し、オリジナルスクリプトと生成されたボイスオーバーのスプリットスクリーン比較を利用し、これらのAI駆動ツールを通じて達成可能なニュアンスと信頼性を明確で明瞭なナレーションで示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パートナーシップビデオジェネレーターの使い方

AIを使って魅力的なパートナーシップビデオをシームレスに作成。スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なコンテンツに変換し、ブランドコラボレーションを強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビデオスクリプトをエディターに書くか貼り付けて始めます。私たちのテキストからビデオ技術がコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドやパートナーを代表する多様なAIアバターから選択します。メッセージに完璧に合うように外見や声をカスタマイズします。
3
Step 3
メディアとブランディングを追加
広範なメディアライブラリから関連する画像、ストック映像、背景音楽を使用してビデオを強化します。ブランドロゴとカラーを適用して統一感のある外観を作り出します。
4
Step 4
エクスポートと共有
スポンサー動画が完成したら、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルなコンテンツが共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パートナーシップ成功事例を強調

ブランドパートナーシップのポジティブな成果と影響を効果的に示すダイナミックなAIビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、有料パートナーシップビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、高品質な有料パートナーシップビデオの生成プロセス全体を効率化します。私たちのプラットフォームでは、スクリプトをリアルなAIアバター、多様なボイスオーバー、カスタマイズ可能なテンプレートを備えたダイナミックなAIビデオコンテンツに変換し、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenを使用してスポンサー動画コンテンツをブランド化およびカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴのアップロード、ブランドカラーの選択、広範なライブラリや独自のアセットからの特定のメディアの統合を可能にします。これにより、作成されたすべてのスポンサー動画があなたのユニークなブランドアイデンティティとメッセージを反映します。

HeyGenは多言語パートナーシップビデオにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはグローバルなリーチのための多言語機能をサポートしており、高度なボイスクローンとAIビデオ翻訳機能を含みます。さまざまな言語で同期されたオーディオとキャプションを備えたパートナーシップビデオを生成でき、メッセージが多様なオーディエンスに効率的に響くことを保証します。

HeyGenでAIパートナーシップビデオを作成するのはどれほど簡単ですか？

HeyGenでのAIパートナーシップビデオの作成は、初心者でも簡単にできるように設計されています。スクリプトを入力するだけで始められ、豊富なビデオテンプレートから選択したり、画像をビデオに変換したりすることができ、コンテンツ作成のプロセスがアクセスしやすく効率的です。