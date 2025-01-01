勝利を収めるためのパートナーシップピッチビデオメーカー
魅力的なパートナーシップピッチビデオを簡単に作成しましょう。AIアバターを活用して、収益性の高いコラボレーションを確保するための魅力的なプレゼンテーションを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
スタートアップがシード資金を求めるための30秒の説得力のあるピッチビデオを制作し、エネルギッシュでクリーンなグラフィックと活気あるバックグラウンドミュージックを通じて独自の価値提案を強調します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、印象的なビジュアルストーリーを迅速に作成しましょう。
マーケティングチームや営業プロフェッショナル向けに設計された60秒のAIビデオを開発し、洗練された情報豊かなビジュアルと権威あるナレーションで複雑なソフトウェアソリューションを説明します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と豊富なメディアライブラリを活用して、包括的で魅力的な概要を生成しましょう。
新製品を発売する起業家向けに、視覚的に印象的なシーンと親しみやすく直接的なトーンを特徴とする30秒の革新的なAIプレゼンテーションメーカー動画を作成します。HeyGenの高度なナレーション生成とAIアバターを活用して、ブランドストーリーを生き生きとさせ、直接オーディエンスとつながりましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高インパクトのピッチビデオ作成を支援しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを使用して、視覚的に魅力的で勝利を収めるピッチビデオを作成する力を提供します。プロフェッショナルなビデオ、ダイナミックなテキストアニメーション、豊富なメディアライブラリを活用して、強い印象を与えましょう。
HeyGenが提供するプレゼンテーション作成のための高度なAI機能は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやAIテキスト読み上げを含む最先端のAI機能を提供し、AIプレゼンテーションメーカーの体験を向上させます。スクリプトを入力するだけで、自然な音声のナレーションを生成し、ビデオにシームレスに統合できます。
HeyGenはPowerPointスライドをダイナミックなピッチビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは、既存のPowerPointスライドやPPTXファイルのアップロードをダイナミックなピッチビデオに変換するのを簡単にします。直感的なビデオエディターを使用して、コンテンツを洗練し、自動字幕を追加し、プロフェッショナルな最終製品のためにビジュアルを強化できます。
HeyGenはプロフェッショナルなパートナーシップピッチのためのブランドカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、特定のブランド資産、ロゴ、色を簡単に組み込むことができます。これにより、すべてのパートナーシップピッチビデオが一貫したプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを維持し、ブランドアイデンティティに合わせることができます。