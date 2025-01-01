パートナーシップニュースビデオメーカー: 魅力的な発表を作成
スクリプトからテキストビデオを使用して、ブランドを強化する魅力的なパートナーシップ発表ビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
90秒の魅力的なパートナーシップ発表ビデオを開発し、企業コミュニケーションチームとPRスペシャリストを対象にします。このビデオは洗練された企業ビジュアルスタイルを採用し、心を高揚させるインストゥルメンタル音楽と明確で明瞭なナレーションを組み合わせてニュースを効果的に伝えます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、ナレーション生成機能を活用して、プロフェッショナルな観客に響く高インパクトでブランドに沿ったメッセージを制作します。
45秒の情報豊かなニュースビデオメーカー風クリップを制作し、新しいコラボレーションを発表したい小規模ビジネスオーナーとコンテンツクリエイターを対象にします。ビジュアルアプローチは魅力的でインフォーマルでありながら非常に情報豊かで、明るく親しみやすいグラフィックと熱意あるAIボイスを特徴とします。ビデオにはアクセシビリティのための字幕/キャプションを含め、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高めます。
ソーシャルメディアマーケターとオンライン教育者向けに1分間のAIビデオメーカーのチュートリアルセグメントをデザインします。ビデオは速いペースで視覚的に豊かな美学を持ち、鮮やかな色彩と魅力的で説明的なAIボイスが視聴者をガイドします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、スクリプトからのテキストビデオ機能をデモンストレーションし、さまざまなプラットフォーム向けにプロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成し適応させる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパートナーシップ発表ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルな「パートナーシップ発表ビデオ」に簡単に変換します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能とすぐに使える「テンプレート」により、ビデオ作成を効率的かつ効果的に行えます。
HeyGenを使ってニュースビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは「ニュースビデオメーカー」ニーズに合わせた包括的な「ブランディングコントロール」を提供し、ロゴやブランドカラーを組み込むことができます。また、「ドラッグアンドドロップエディター」を使用して、各シーンを簡単にカスタマイズできます。
HeyGenはビデオ編集にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは強力な「AIビデオ編集」機能を統合しており、リアルな「AIアバター」や高品質な「ナレーション生成」を含みます。これにより、複雑な制作機器を必要とせずに魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenはソーシャルメディア向けにニュースビデオのエクスポートをサポートしていますか？
はい、HeyGenはさまざまな「アスペクト比」で「ニュースレポートビデオ」コンテンツをシームレスにエクスポートし、異なる「ソーシャルメディアプラットフォーム」に最適化します。また、より広いアクセスとリーチのために「キャプション」を自動的に追加することもできます。