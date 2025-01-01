60秒のダイナミックなパートナーシップニュースビデオを作成し、テックスタートアップの創業者とマーケティングマネージャーをターゲットにします。ビデオはモダンでクリーンなビジュアル美学を持ち、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなAIアバターが発表を行います。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、新しいコラボレーションの戦略的な利点を明確に伝え、洗練された情報豊かなプレゼンテーションを実現します。

