Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアのフォロワーや潜在的な顧客を対象にした30秒のエネルギッシュな発表ビデオを作成し、鮮やかな色彩とダイナミックなトランジションを特徴とし、魅力的で現代的なサウンドトラックを伴う。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、即座に注目を集め、興奮を伝える視覚的に印象的なパートナーシップビデオを作成してください。
ステークホルダーや投資家向けに60秒の情報豊かなビデオを制作し、洗練されたビジュアルスタイルと落ち着いた権威あるナレーションで戦略的なコラボレーションを詳述する。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、詳細なスクリプトを説得力のある物語に変え、この重要なパートナーシップビデオの明確さとインパクトを確保してください。
マルチプラットフォームの視聴者向けに設計された大胆な15秒の発表ビデオを生成し、速いペースのビジュアルリズムと記憶に残る簡潔な音声メッセージを強調する。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、この発表ビデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの迅速な消費に最適化し、即座に印象を与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なパートナーシップ発表ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なプラットフォームと豊富なカスタマイズ可能なテンプレートを通じて、魅力的なパートナーシップ発表ビデオの作成を簡素化します。私たちのAIビデオジェネレーターを使用すれば、戦略的なコラボレーションのための高品質なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは特定のブランドに合わせてパートナーシップビデオをカスタマイズするツールを提供していますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、パートナーシップビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートからユニークな発表ビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenは高品質なパートナーシップビデオを迅速に制作するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ、AIボイスオーバー、ドラッグアンドドロップエディターなどの機能でビデオ制作を加速します。また、ストック映像ライブラリやAIアバターを活用して、魅力的なパートナーシップ発表ビデオを効率的に作成できます。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにパートナーシップ発表ビデオを適応させることができますか？
もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにパートナーシップ発表ビデオを最適化できます。これにより、魅力的なビデオコンテンツがどこでもプロフェッショナルに見えることを保証します。