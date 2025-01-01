パートナートレーニングビデオポータル：チームを向上させる
HeyGenのAIアバターを使用して魅力的なビデオを作成し、スキルの検証を強化し、一貫したオンライントレーニングを提供します。
既存のパートナーが専門知識を向上させるための90秒の情報ビデオを開発し、構造化された学習パスと認定カリキュラムを詳述します。ビジュアルスタイルはクリーンでチュートリアルのようにし、HeyGenの字幕/キャプションを使用して明確さを高め、各学習段階を視聴者に案内するための明確なテンプレートとシーンを使用します。
迅速な回答や特定のスキル開発を求めるパートナーを対象にした45秒のダイナミックなビデオを作成し、ポータル内で特定のトレーニングビデオやユーザーガイドにどれだけ簡単にアクセスできるかを示します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供し、スクリプトからのテキストビデオを使用して簡潔な問題解決のストーリーを作成します。
プロフェッショナルな成長とコミュニティへの参加に興味のあるパートナーを対象にした75秒のモチベーショナルビデオを作成し、スキルの検証とウェビナーから得られる豊富な洞察の重要性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはインスパイアリングで自信に満ちたものであり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべてのプラットフォームで洗練された外観を確保し、AIアバターが効果的に重要なメッセージを伝えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパートナートレーニングビデオポータルを強化できますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、パートナーポータル用のプロフェッショナルトレーニングビデオとオンライントレーニングコンテンツを迅速に作成することを可能にします。これにより、魅力的なトレーニング資料とユーザーガイドの開発が効率化されます。
HeyGenはトレーニングポータルコンテンツのブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはロゴやカスタムカラーの追加を含む広範なブランディングコントロールを提供し、すべてのトレーニングビデオがトレーニングポータル内でブランドのアイデンティティに一致するようにします。これにより、認定カリキュラムの一貫した外観が維持されます。
HeyGenは技術トレーニングと学習パスの開発に最適な理由は何ですか？
HeyGenはテキストビデオ生成、ナレーション生成、自動字幕などの機能を通じて技術トレーニングと学習パスの作成を加速します。これにより、詳細な使用ガイドやアプリケーション開発コンテンツの効率的なスキル検証が可能になります。
HeyGenはウェビナーやデモ用の多様なトレーニングコンテンツの制作を支援できますか？
はい、HeyGenの強力な機能、テンプレート、シーン、メディアライブラリサポートを活用して、ウェビナー、デモプラットフォーム、データ分析トピックに適した多様なトレーニングビデオを簡単に作成できます。HeyGenはさまざまなプラットフォームに対応したアスペクト比のリサイズもサポートしています。