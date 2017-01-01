パートナートレーニングビデオメーカーでトレーニングを強化
リアルなAIアバターを使用して、従業員のオンボーディングや販売促進のための魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内のL&Dチーム向けに、最近の製品機能のアップデートを紹介する45秒のトレーニングビデオを開発してください。ビデオはモダンで洗練された美学を持ち、ダイナミックなトランジションと権威あるAIナレーションを備え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して簡単に生成されます。
ハイブリッドワークフォースに参加する新しい国際的な採用者を対象とした90秒の従業員オンボーディングビデオを制作し、歓迎的で情報豊かな雰囲気を醸成します。ビデオは視覚的に魅力的なシーンを特徴とし、多様な表現を提供し、すべての人がアクセスし理解できるように複数の言語で包括的な字幕を提供します。
営業担当者向けに、販売促進のための主要な製品の利点を素早くリフレッシュするための30秒のビデオを設計してください。スタイルはテンポが速くエネルギッシュで、大胆なグラフィックと熱意あるナレーションを組み込み、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとシーンを活用して迅速な作成と一貫したブランディングを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、ビデオ作成プラットフォーム全体を効率化します。ユーザーはリアルなAIアバターを使用してテキストをビデオに簡単に変換し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用することで、どの組織にとっても理想的なトレーニングビデオメーカーとなります。
HeyGenはグローバルトレーニングコンテンツのAIナレーションと字幕の生成を支援できますか？
はい、HeyGenは1クリック翻訳や多言語ビデオプレーヤーなどの機能を備えた多言語コンテンツの強力なサポートを提供します。AIナレーションと正確な字幕を自動生成し、トレーニングビデオが世界中でアクセス可能で魅力的であることを保証します。
HeyGenには企業ビデオのブランディングコントロールはどのようにありますか？
HeyGenは、すべてのビデオで会社のアイデンティティを維持するための包括的なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントを簡単に統合でき、パートナートレーニングビデオを含むすべてのビデオがブランドガイドラインに完全に一致するようにします。
HeyGenは複雑なビデオコンテンツの生成効率をどのように向上させますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと統合されたAIスクリプトライターを通じて効率を大幅に向上させます。これにより、ユーザーはAIスクリーンレコーダーセッションから完全なトレーニングコースまで、品質を損なうことなく迅速にビデオコンテンツを生成できます。