パートナートレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを迅速に作成

スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能でパートナー教育を変革し、従業員トレーニングを魅力的で簡単に制作可能にします。

新しい販売パートナー向けに、プロフェッショナルで明るい雰囲気の1分間の紹介ビデオを作成し、主要な製品機能を紹介します。このビデオはHeyGenのAIアバターを活用して情報を明確かつ魅力的に伝え、完璧なナレーション生成を伴い、迅速な「販売促進」のための理想的な「パートナートレーニングビデオジェネレーター」となります。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&Dチームが迅速に包括的な「トレーニングビデオ」を制作する必要があると想像してください。内部の学習と開発の専門家を対象にした、クリーンでモダンな美学を持つ90秒の情報ビデオを生成します。この「AIビデオジェネレーター」は、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、既存のコンテンツを変換し、さまざまなテンプレートとシーンとシームレスに統合して、洗練された効率的な制作を実現します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチーム向けに、パートナーへの製品アップデートを発表する45秒のダイナミックなビデオを開発し、洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とします。このビデオは迅速な「トレーニングビデオメーカー」として機能し、HeyGenの字幕/キャプションを含めてグローバルなアクセスを可能にし、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、「多言語コンテンツ」の配信を容易にサポートします。
サンプルプロンプト3
技術サポートパートナー向けに、複雑なソフトウェアプロセスを示す2分間の詳細な説明ビデオを制作し、忍耐強く段階的なビジュアルスタイルを採用します。この「従業員トレーニング」コンテンツは、HeyGenのような「AI駆動プラットフォーム」によって強化され、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを容易に行い、AIアバターを活用してパートナーを明確かつ正確に複雑な手順に導きます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

パートナートレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用してプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、一貫したメッセージングと効果的な学習体験を保証します。

1
Step 1
スクリプトからトレーニングビデオを作成
トレーニングスクリプトを貼り付けることから始めます。プラットフォームが即座にテキストをダイナミックなビデオシーンに変換し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してパートナートレーニングの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択してカスタマイズ
多様なAIアバターから選択してコンテンツを提示します。ブランドの色やロゴを簡単なブランディングコントロールで適用し、コンテンツをパーソナライズしてビデオをさらに強化します。
3
Step 3
AIナレーションを生成して強化
複数の言語で自然なAIナレーションを追加し、トレーニングがグローバルなパートナーオーディエンスに響くようにします。AIがナレーションをシームレスに処理します。
4
Step 4
魅力的なコンテンツをエクスポートして共有
トレーニングビデオを完成させ、さまざまなフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。高品質で魅力的な資料をパートナーに簡単に配布し、効果的な配信を保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パートナーの販売促進を強化

顧客の成功事例を特徴とする魅力的なAIビデオをパートナーに提供し、価値を効果的に伝え、より多くの取引を成立させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenの強力な「AIビデオジェネレーター」は、ユーザーが「スクリプトからのテキストをビデオに変換」して魅力的な「トレーニングビデオ」を作成できるようにすることで、プロセスを簡素化します。これにより、高品質なコンテンツの制作にかかる時間と労力が大幅に削減されます。

HeyGenはAI生成コンテンツにカスタムブランディングを統合できますか？

はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ユーザーがロゴ、色、特定のビジュアル要素をシームレスに組み込むことができます。これにより、「AIアバター」とすべてのビデオコンテンツが企業のアイデンティティに完全に一致し、一貫した「従業員トレーニング」資料を作成できます。

HeyGenはグローバルコンテンツ作成のためにどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度な「AI駆動プラットフォーム」を活用して「多言語コンテンツ」作成を促進し、さまざまな言語で「AIナレーション」を生成することができます。この重要な機能は、多様なグローバルオーディエンス向けの包括的な「パートナートレーニングビデオジェネレーター」コンテンツをサポートします。

HeyGenを使用して高品質なトレーニング資料をどのくらい迅速に制作できますか？

HeyGenを使用すると、効率的なデザインのおかげで高品質な「トレーニングビデオメーカー」コンテンツを迅速に制作できます。プラットフォームの「AIスクリプトライター」はコンテンツ開発を支援し、テキストやスクリプトをダイナミックなビデオに迅速に変換することができ、「販売促進」や「従業員トレーニング」に非常に効率的です。