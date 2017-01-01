パートナートレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを迅速に作成
スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能でパートナー教育を変革し、従業員トレーニングを魅力的で簡単に制作可能にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームが迅速に包括的な「トレーニングビデオ」を制作する必要があると想像してください。内部の学習と開発の専門家を対象にした、クリーンでモダンな美学を持つ90秒の情報ビデオを生成します。この「AIビデオジェネレーター」は、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、既存のコンテンツを変換し、さまざまなテンプレートとシーンとシームレスに統合して、洗練された効率的な制作を実現します。
マーケティングチーム向けに、パートナーへの製品アップデートを発表する45秒のダイナミックなビデオを開発し、洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とします。このビデオは迅速な「トレーニングビデオメーカー」として機能し、HeyGenの字幕/キャプションを含めてグローバルなアクセスを可能にし、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、「多言語コンテンツ」の配信を容易にサポートします。
技術サポートパートナー向けに、複雑なソフトウェアプロセスを示す2分間の詳細な説明ビデオを制作し、忍耐強く段階的なビジュアルスタイルを採用します。この「従業員トレーニング」コンテンツは、HeyGenのような「AI駆動プラットフォーム」によって強化され、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを容易に行い、AIアバターを活用してパートナーを明確かつ正確に複雑な手順に導きます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenの強力な「AIビデオジェネレーター」は、ユーザーが「スクリプトからのテキストをビデオに変換」して魅力的な「トレーニングビデオ」を作成できるようにすることで、プロセスを簡素化します。これにより、高品質なコンテンツの制作にかかる時間と労力が大幅に削減されます。
HeyGenはAI生成コンテンツにカスタムブランディングを統合できますか？
はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ユーザーがロゴ、色、特定のビジュアル要素をシームレスに組み込むことができます。これにより、「AIアバター」とすべてのビデオコンテンツが企業のアイデンティティに完全に一致し、一貫した「従業員トレーニング」資料を作成できます。
HeyGenはグローバルコンテンツ作成のためにどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは高度な「AI駆動プラットフォーム」を活用して「多言語コンテンツ」作成を促進し、さまざまな言語で「AIナレーション」を生成することができます。この重要な機能は、多様なグローバルオーディエンス向けの包括的な「パートナートレーニングビデオジェネレーター」コンテンツをサポートします。
HeyGenを使用して高品質なトレーニング資料をどのくらい迅速に制作できますか？
HeyGenを使用すると、効率的なデザインのおかげで高品質な「トレーニングビデオメーカー」コンテンツを迅速に制作できます。プラットフォームの「AIスクリプトライター」はコンテンツ開発を支援し、テキストやスクリプトをダイナミックなビデオに迅速に変換することができ、「販売促進」や「従業員トレーニング」に非常に効率的です。