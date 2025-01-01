ビジネスアップデートを魅力的にするパートナーレポートビデオメーカー

すぐに使えるビデオテンプレートとシーンを使用して、魅力的なパートナーレポートを簡単に作成し、エンゲージメントを高め、作業時間を節約します。

四半期の成果と今後の戦略について、主要なステークホルダーに最新情報を提供するための60秒のパートナーレポートビデオを作成してください。このプロフェッショナルでデータ駆動型のビデオは、ビジネスパートナーや投資家を対象としており、明確で自信に満ちたナレーション生成を特徴とし、物語をサポートするためにチャートやグラフを視覚的に統合する必要があります。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、レポートを魅力的なビジュアルプレゼンテーションに効率的に変換してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームを対象にした新製品の発売を促進するための30秒の活気あるマーケティングキャンペーンビデオをデザインしてください。このビデオは、現代的でアップビートな視覚および音声スタイルを持ち、動的なビデオテンプレートを活用し、メディアライブラリから魅力的なストックメディアを組み込んで、迅速に注目を集める必要があります。
サンプルプロンプト2
営業チームや顧客エンゲージメントスペシャリストに向けた、主要なクライアント向けの45秒のパーソナライズされたビデオアップデートを制作してください。このビデオは、クリーンで直接的な視覚スタイルを維持し、フレンドリーでプロフェッショナルなトーンを持ち、AIアバターを利用してカスタマイズされたメッセージを届け、ブランドの一貫性を保つためにナレーション生成を活用します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、フラッシュセールやクイックチップを発表するための15秒のインパクトのあるソーシャルメディアスニペットを開発してください。このビデオは、トレンディな音楽を伴った速いペースで視覚的に注目を集めるスタイルを要求し、さまざまなプラットフォームに適合するアスペクト比のリサイズとエクスポートを容易にし、明確な字幕/キャプションを使用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パートナーレポートビデオメーカーの使い方

パートナーデータとインサイトを魅力的なビデオレポートに簡単に変換し、プロフェッショナルな品質でコミュニケーションとエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
レポートビデオを作成する
ビジネスレポート用にデザインされたさまざまなプロフェッショナルビデオテンプレートから選択するか、スクリプトを使用してゼロから始めて、テキストからビデオへの機能を活用してください。
2
Step 2
コンテンツとビジュアルを追加する
特定のパートナーデータ、チャート、重要なメッセージを統合します。多様なAIアバターから選択して、情報を明確に提示することでレポートを強化できます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成する
高品質のオーディオでレポートを向上させます。テキストを入力するだけで、ナレーション生成機能が自然な音声のナレーションをビデオに作成します。
4
Step 4
レポートをエクスポートして共有する
ビジネスビデオが完璧になったら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに合わせて簡単にエクスポートし、広範なリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パートナーの成功事例を視覚的に強調

パートナーの成果やケーススタディを効果的に紹介する魅力的なAIビデオを作成し、レポートのインパクトとエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはクリエイティブプロフェッショナルのためにビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、驚くべきビジネスビデオやパーソナライズされたビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトをプロフェッショナルな品質の魅力的なビジュアルストーリーに変換し、コンテンツ制作を効率化します。

自分のブランドの特定のニーズに合わせてビデオテンプレートをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、完全にカスタマイズ可能な多様なビデオテンプレートを提供しています。ロゴや色などのブランドコントロールを組み込むことで、すべてのビジネスビデオがあなたのアイデンティティに完全に一致するようにできます。

HeyGenでどのような種類のマーケティングビデオを作成できますか？

HeyGenは、多様なマーケティングキャンペーンや広告、プロモーションを生成するのに理想的な多用途のビデオメーカーです。ニュースビデオ、ソーシャルメディアコンテンツ、パーソナライズされたビデオを簡単に制作し、オーディエンスに響くコンテンツを作成できます。

HeyGenは自動化されたビデオ作成にAIを利用していますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、レポートビデオメーカーのプロセスを自動化しています。これにより、シンプルなテキストスクリプトから高品質のレポートビデオやその他のコンテンツを迅速に生成できます。