パートナートレーニングビデオジェネレーター：AIで魅力的なモジュールを作成
AIアバターを使用して、パートナー教育のための高品質でスケーラブルなトレーニングコンテンツを生成し、エンゲージメントと保持を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内の営業チームを対象にした1分間の「セールスイネーブルメント」アップデートビデオを作成し、新製品の機能や販売戦略を詳述します。ビデオはダイナミックでモダンな美学を採用し、魅力的なバックグラウンドミュージックとHeyGenのフレンドリーなAIアバターを使用して重要な情報を明確に提示し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、インパクトのある企業トレーニングモジュールを迅速に開発します。
グローバルパートナーネットワーク向けに、コンプライアンス要件を説明する90秒の「パートナー教育」ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィック主導であり、明確さを維持するためにクリスプなナレーション生成を補完し、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して多様な言語背景にわたるアクセシビリティと理解を確保し、多言語コンテンツ配信に最適です。
「L&Dチーム」を対象にした45秒のプロモーションビデオをデザインし、魅力的な「従業員トレーニング」モジュールの作成の容易さを紹介します。ビデオは明るく励みになるトーンを持ち、メディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなストック映像を使用し、HeyGenがどのようにビデオ制作を簡素化し、さまざまなプラットフォーム向けに柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にするかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパートナートレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストを魅力的なビデオに変換することで、パートナートレーニングビデオの生成を効率化します。当プラットフォームでは、事前にデザインされたテンプレートと直感的なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に作成でき、生産時間と労力を大幅に削減します。これにより、すべてのパートナー教育ニーズに対応する効率的なAIビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはAIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターを特徴とするダイナミックなトレーニングビデオを作成する力を提供します。これらのアバターは、自然なナレーション生成によってコンテンツを提供し、自動字幕/キャプションによってすべての学習者に最大限のエンゲージメントとアクセシビリティを確保します。
HeyGenはどの言語でトレーニングコンテンツをサポートしていますか？
HeyGenは多言語コンテンツの作成をサポートしており、グローバルパートナー向けにトレーニングビデオを簡単にローカライズできます。高度なナレーション生成と自動字幕/キャプション機能は140以上の言語に対応しており、トレーニングが世界中でアクセス可能で効果的であることを保証します。
HeyGenはさまざまな企業トレーニングモジュールに適していますか？
はい、HeyGenはL&Dチーム、従業員トレーニング、セールスイネーブルメントの取り組みをサポートする多様な企業トレーニングモジュールの作成に非常に適しています。カスタムロゴやカラーを含む強力なブランディングコントロールを使用して、すべてのトレーニングビデオでブランドの一貫性を維持できます。