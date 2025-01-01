パートナープレゼンテーションビデオジェネレーター: AIでピッチを作成

スクリプトを瞬時に魅力的なパートナーピッチに変換します。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、インパクトのあるプレゼンテーションを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
投資家をターゲットにした45秒の説得力のあるピッチビデオを開発し、AIビデオジェネレーターによる革新的なソリューションを示します。プレゼンテーションは現代的で説得力があり、スクリプトからのテキスト-to-ビデオによるAIアバターが、重要なデータポイントをインパクトのあるビジュアルで強調しながら行います。
サンプルプロンプト2
新しい顧客向けに、ソフトウェア製品の基本機能をビデオプレゼンテーションメーカーとして説明する30秒の製品説明ビデオを制作します。クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを豊富に使用します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディア向けに視覚的に印象的な15秒のマーケティングビデオを作成し、新しいパートナープレゼンテーションビデオジェネレーター機能を発表します。このエネルギッシュなクリップは、潜在的なクライアントやソーシャルメディアのフォロワーを対象としており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してプラットフォームの最適化を行い、クリエイティブなテンプレートとシーンを活用して親しみやすくキャッチーなメッセージを届けます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

パートナープレゼンテーションビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して、プロフェッショナルなパートナープレゼンテーションビデオを簡単に作成し、オーディエンスを魅了し、ビジネス関係を強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
プレゼンテーションの内容を作成することから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたアイデアをダイナミックなビジュアルストーリーにシームレスに変換します。これがメッセージの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ブランドやチームを代表するAIアバターを選択して、プレゼンテーションを強化します。カスタムブランドコントロールでビデオをパーソナライズし、プロフェッショナルで一貫した外観を確保します。
3
Step 3
魅力的なオーディオを追加
高品質のナレーションでスクリプトに命を吹き込みます。高度なボイスオーバー生成を活用して魅力的なオーディオを追加し、自動字幕/キャプションを含めて、パートナーピッチビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
パートナープレゼンテーションビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートします。インパクトのあるピッチビデオを共有して、パートナーシップを高め、メッセージを明確に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

共同マーケティングビデオを生成

AIを活用して高パフォーマンスのマーケティングビデオを迅速に制作し、パートナーが共同提供を効果的に促進し、より大きなインパクトを与えることを可能にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオプレゼンテーションをクリエイティブに向上させることができますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを活用し、テキストスクリプトをAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用してダイナミックなビジュアルに変換することで、魅力的なビデオプレゼンテーションを簡単に作成する力を与えます。

HeyGenが理想的なパートナープレゼンテーションビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、AIプレゼンターと自然なボイスオーバー生成を利用し、自動キャプションと組み合わせて、パートナーに響く明確でインパクトのあるメッセージを迅速に作成できるため、理想的なパートナープレゼンテーションビデオジェネレーターとして優れています。

HeyGenはどのようにしてAIを活用したビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを通じてAIビデオ生成を簡素化します。AIアバターを簡単に選択し、ビデオシーンを構築することで、コンセプトから完成までの制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenはマーケティングや製品説明ビデオに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なマーケティングおよび製品説明ビデオを作成するのに最適です。ブランドコントロールでコンテンツをカスタマイズし、さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを簡単に適応させ、魅力的なソーシャルメディアビデオを含めることができます。