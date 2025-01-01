パートナーピッチビデオメーカー：魅力的なピッチを簡単に作成
直感的なビデオテンプレートと魅力的なビジュアルで、プロフェッショナルなパートナーピッチビデオを簡単に作成し、観客を魅了します。
ベンチャーキャピタリストやエンジェル投資家を対象にした説得力のある2分間の投資家向けピッチビデオを開発し、市場機会と財務予測を概説します。ダイナミックで魅力的なグラフィックスを使用し、権威あるAIアバターが主要なポイントを提示し、プロフェッショナルで安心感のある音声トラックでサポートします。HeyGenのAIアバターを活用して、メッセージを効果的に伝え、ピッチデッキジェネレーターのコンテンツを変革しましょう。
中規模市場のビジネス意思決定者向けに、特定の製品の問題解決能力を強調する60秒の簡潔なピッチビデオを制作します。ビデオは明るく、クリーンなビジュアルスタイルで、アニメーションテキストが主要な利点を強調し、親しみやすく明確なナレーションと組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを統合して、プロフェッショナルでアクセスしやすいプレゼンテーションを迅速に組み立てましょう。
高価値の求職者に向けた個人的なピッチとして設計された45秒のパーソナライズされたビデオを作成し、チームと会社の文化を紹介します。ビジュアルの美学は温かく招待的で、チームの交流のクイックカットを特徴とし、誠実で熱意のあるナレーションで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、書かれたメッセージを簡単に魅力的なビデオに変換し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIピッチビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなAIピッチビデオに変換し、コンセプトから最終エクスポートまでの全プロセスを効率化します。
HeyGenは既存のピッチデッキを動的なビデオプレゼンテーションに変換できますか？
はい、HeyGenはPowerPointスライド（PPTからビデオ）を直感的なテンプレートと編集ツールを使用して魅力的な投資家向けピッチビデオに簡単に変換し、プレゼンテーションのインパクトを高めます。
HeyGenは投資家向けピッチビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕生成、テキストから音声へのナレーション、ドラッグアンドドロップエディターを備えた強力なビデオ編集ソフトウェアを提供し、投資家向けピッチビデオのコンテンツと外観に対する正確な技術的制御を可能にします。
HeyGenは魅力的なパートナーピッチビデオの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenはライセンスされたメディアライブラリ、アニメーションテキスト生成、ブランディングコントロールを備えた強力なパートナーピッチビデオメーカーを提供し、メッセージを効果的に伝える魅力的なビデオを制作することができます。