HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、45秒のパートナーピッチビデオをダイナミックなアプローチで作成し、冒頭から観客の注意を引きつけましょう。革新的なソリューションを評価するテクノロジーに精通した起業家をターゲットに、シャープなAIアバターと洗練されたインターフェースを統合したビデオで魅了します。ビジュアルスタイルはモダンなミニマリズムに傾倒し、ボイスオーバーがエネルギッシュなタッチを加え、視聴者を最後まで引きつけます。

