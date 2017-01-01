パートナーピッチビデオジェネレーター: 驚くべきAIビデオを作成
AIアバターでアイデアを具現化し、プロフェッショナルでダイナミックなパートナーピッチビデオを簡単に作成します。
企業投資家向けにデザインされた60秒のビデオでビジネスコンセプトを提示します。HeyGenのAIピッチビデオ機能を活用して、PowerPointデッキを視覚的な傑作に変えましょう。最先端のアイデアを求める投資家をターゲットに、このビデオは魅力的なストーリーボードとリアルなAIプレゼンターを使用して、共鳴するプレゼンテーションを提供します。クラシック音楽の背景を加えて、物語を洗練させましょう。
鮮やかで大胆な美学で注目を集める30秒の説明ビデオを提供します。境界を押し広げることに熱心なクリエイティブなプロフェッショナル向けにカスタマイズされたこのビデオは、HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリを活用して、明確さと視覚的なインパクトを提供します。アップビートなサウンドトラックがエネルギッシュなテンポを駆動し、新しいアイデアに投資する準備ができた若くてダイナミックな観客にピッチするのに最適です。
HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、製品の技術的な複雑さに焦点を当てた2分間のトレーニングモジュールを開発します。技術愛好家や業界の専門家に最適なこのモジュールは、教育的なコンテンツと説得力のある物語を融合させています。穏やかな背景とプロフェッショナルなトーンが深い理解と記憶を促進し、その深さと詳細でトレーニングモジュールが際立ちます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにピッチビデオ作成を強化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、あなたのアイデアを魅力的なピッチビデオに変えます。リアルなAIプレゼンターと豊富なビデオテンプレートライブラリを利用して、プロフェッショナルで魅力的なビデオを作成し、観客に真に響くクリエイティブなビジョンを高めます。
HeyGenはダイナミックなピッチデッキのためにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？
HeyGenはダイナミックなビデオピッチデッキを構築するための包括的なクリエイティブツールセットを提供します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、ビデオテンプレートを簡単にカスタマイズし、メディアライブラリから多様なアセットを組み込み、スクリプト生成を使用してピッチアイデアを効果的に表現できます。
HeyGenは既存のPowerPointピッチデッキを魅力的なAIビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは既存のPowerPointピッチデッキを魅力的なAIビデオに簡単に変換できます。AIスライド・トゥ・ビデオコンバータ機能を使用して、ビジネスピッチをシームレスに洗練されたダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換し、時間と労力を節約します。
HeyGenはどのようにしてピッチビデオを洗練され、アクセスしやすくしますか？
HeyGenはテキスト・トゥ・スピーチボイスオーバーや自動字幕生成などの機能を通じて、ピッチビデオを洗練され、アクセスしやすくします。AIナレーションや広範なカスタマイズオプションを活用して、メッセージを効果的に伝えるプロフェッショナルな最終製品を実現します。