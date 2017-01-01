パートナーオンボーディングビデオジェネレーター：成功への近道
インテリジェントなAIアバターを使用して、すべてのパートナー向けに一貫性のある高インパクトのオンボーディングビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のパートナーが新しいシステムアップデートを学ぶために、60秒の指導ビデオが必要です。「オンボーディングビデオメーカー」によってシームレスに制作されるこのビデオは、プロフェッショナルな「AIアバター」がクリーンで明確なビジュアル美学でコンテンツを提供し、落ち着いた情報豊かな音声で補完されます。HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」は、正確で魅力的な配信に不可欠です。
見込みのあるパートナーを魅了するために、30秒のインパクトのあるプロモーションビデオが想定されています。「AI生成ビデオ」の力を活用し、ダイナミックで洗練されたビジュアルとオーディオスタイルが必要です。ブランド固有のグラフィックスと魅力的な音楽スコアを使用した「フルカスタマイズ」を活用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」が自信に満ちたプロフェッショナルなメッセージを伝えます。
成功したパートナーのケーススタディと長期的な利点を示す90秒の「ビデオ作成」作品を、現在および潜在的なパートナーの両方に向けて制作します。ビジュアルスタイルは多様で、インスピレーションを与えるストック映像とカスタムイメージを組み合わせ、心を高揚させるバックグラウンドミュージックに設定し、「字幕/キャプション」でアクセス可能にします。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「字幕/キャプション」を取り入れ、物語を豊かにし、広範な理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
パートナートレーニングのエンゲージメントを向上.
ダイナミックでインタラクティブなAI駆動のトレーニングビデオを提供することで、新しいパートナーの学習と記憶を向上させ、複雑な情報をアクセスしやすく魅力的にします。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにパートナーオンボーディングビデオを強化できますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーター技術とリアルなAIアバターを活用することで、パートナーオンボーディングビデオを革新します。これにより、一貫したメッセージングとプロフェッショナル品質のAI生成ビデオが可能になり、パートナートレーニングプロセスを効果的に効率化します。
HeyGenはユニークなAI生成ビデオを作成するためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロール、多様なプレメイドビデオテンプレート、アニメーションを含む広範なフルカスタマイズオプションを提供します。また、独自のメディアを統合することもでき、すべてのオンボーディングビデオがブランドアイデンティティを反映することを保証します。
HeyGenはグローバルパートナー向けの多言語トレーニングビデオをサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを使用して多言語トレーニングビデオの作成を可能にし、グローバルパートナーとの効果的なコミュニケーションを実現します。これにより、多様な地域にわたる一貫したアクセス可能な体験が保証されます。
HeyGenはテキストスクリプトを魅力的なオンボーディングビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは、シンプルなテキストスクリプトを動的で魅力的なオンボーディングビデオに変換することを可能にします。この機能は、AIアバターと組み合わせて、高品質なトレーニング資料の効率的な作成を簡素化します。