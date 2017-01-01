パートナーオンボーディングビデオジェネレーター：成功への近道

インテリジェントなAIアバターを使用して、すべてのパートナー向けに一貫性のある高インパクトのオンボーディングビデオを簡単に作成します。

「パートナーオンボーディングビデオジェネレーター」を使用して作成された45秒のビデオは、新しいチャネルパートナーを活気に満ちたエネルギーで歓迎するべきです。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、活気あるアニメーションと陽気で親しみやすいナレーションを取り入れ、HeyGenの「テンプレートとシーン」を効果的に活用して歓迎の雰囲気を作り出します。

サンプルプロンプト1
既存のパートナーが新しいシステムアップデートを学ぶために、60秒の指導ビデオが必要です。「オンボーディングビデオメーカー」によってシームレスに制作されるこのビデオは、プロフェッショナルな「AIアバター」がクリーンで明確なビジュアル美学でコンテンツを提供し、落ち着いた情報豊かな音声で補完されます。HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」は、正確で魅力的な配信に不可欠です。
サンプルプロンプト2
見込みのあるパートナーを魅了するために、30秒のインパクトのあるプロモーションビデオが想定されています。「AI生成ビデオ」の力を活用し、ダイナミックで洗練されたビジュアルとオーディオスタイルが必要です。ブランド固有のグラフィックスと魅力的な音楽スコアを使用した「フルカスタマイズ」を活用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」が自信に満ちたプロフェッショナルなメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト3
成功したパートナーのケーススタディと長期的な利点を示す90秒の「ビデオ作成」作品を、現在および潜在的なパートナーの両方に向けて制作します。ビジュアルスタイルは多様で、インスピレーションを与えるストック映像とカスタムイメージを組み合わせ、心を高揚させるバックグラウンドミュージックに設定し、「字幕/キャプション」でアクセス可能にします。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「字幕/キャプション」を取り入れ、物語を豊かにし、広範な理解を確保します。
パートナーオンボーディングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したビデオ作成でパートナーオンボーディングを効率化します。一貫性があり、魅力的でスケーラブルなトレーニングコンテンツを簡単に制作し、グローバルパートナーを支援します。

1
Step 1
スクリプトを作成
オンボーディングメッセージを作成します。プラットフォームのテキストビデオ変換を活用して、スクリプトを瞬時に動的なビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、画面上のプレゼンターとして使用し、一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを確保します。
3
Step 3
ブランドカスタマイズを適用
ブランドのロゴ、色、その他のブランディングコントロールを簡単に統合し、オンボーディングビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと配信
パートナーオンボーディングビデオが完成したら、希望のアスペクト比でMP4ファイルとしてエクスポートし、グローバルパートナーへのシームレスな配信の準備を整えます。

インスピレーションを与えるパートナーコミュニケーションの提供

新しいパートナーを歓迎し、共通のビジョンを植え付けるための影響力のあるモチベーショナルおよびイントロダクションビデオを生成し、初日からより強固な関係を築きます。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにパートナーオンボーディングビデオを強化できますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーター技術とリアルなAIアバターを活用することで、パートナーオンボーディングビデオを革新します。これにより、一貫したメッセージングとプロフェッショナル品質のAI生成ビデオが可能になり、パートナートレーニングプロセスを効果的に効率化します。

HeyGenはユニークなAI生成ビデオを作成するためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロール、多様なプレメイドビデオテンプレート、アニメーションを含む広範なフルカスタマイズオプションを提供します。また、独自のメディアを統合することもでき、すべてのオンボーディングビデオがブランドアイデンティティを反映することを保証します。

HeyGenはグローバルパートナー向けの多言語トレーニングビデオをサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを使用して多言語トレーニングビデオの作成を可能にし、グローバルパートナーとの効果的なコミュニケーションを実現します。これにより、多様な地域にわたる一貫したアクセス可能な体験が保証されます。

HeyGenはテキストスクリプトを魅力的なオンボーディングビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenは、シンプルなテキストスクリプトを動的で魅力的なオンボーディングビデオに変換することを可能にします。この機能は、AIアバターと組み合わせて、高品質なトレーニング資料の効率的な作成を簡素化します。