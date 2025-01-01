「月間パートナー」表彰のための30秒の魅力的な祝賀ビデオをデザインし、社内チームと経営陣をターゲットにします。このビデオは、明るくプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、鮮明で高品質なビジュアルと祝賀の背景音楽を特徴とし、パートナーの主要な成果を迅速にハイライトします。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを活用して、洗練された外観を確保してください。

ビデオを生成