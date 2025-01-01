パートナー支援ビデオツール：パートナーのパフォーマンスを向上
最先端のAIアバターを活用したダイナミックなマイクロラーニングビデオで、パートナーのトレーニングとエンゲージメントを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
パートナープログラムマネージャー向けに、重要なオンボーディングビデオの作成がいかに簡単であるかを示すプロフェッショナルな45秒の指導ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、AIアバターによる明瞭なナレーションを提供し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、パートナー教育の効率性と一貫性を強調します。
既存のパートナーを対象にした簡潔な30秒のアップデートビデオを開発し、新しい製品機能や販売戦略を効果的に伝える魅力的なビデオコンテンツを作成します。この視覚的に魅力的な作品は、明確で情報豊かなトーンを持ち、アクセシビリティのために字幕を含め、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してメッセージを強化します。
セールスリーダー向けに、パーソナライズされたセールストレーニングビデオがどのように迅速に開発され、パートナーポータルを通じて配信されるかを示すモチベーショナルな75秒のビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは高エネルギーでインスパイアリングなものにし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームでのシームレスな統合を実現し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンから構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパートナー支援ビデオツールとして機能しますか？
HeyGenは、組織がプロフェッショナルな「パートナートレーニング」や「オンボーディングビデオ」を効率的に作成することを可能にします。高度な「AIビデオジェネレーター」として、「チャネルパートナー支援」のための高品質な「ビデオコンテンツ」の制作を簡素化します。
パートナートレーニングにおけるHeyGenのAIアバターの役割は何ですか？
HeyGenのリアルな「AIアバター」は、スクリプトを生き生きとさせ、「スクリプトからのテキストビデオ」を魅力的なコンテンツに変えます。これは、一貫した「マイクロラーニング」モジュールや効果的な「セールストレーニング」をパートナーに提供するのに理想的です。
HeyGenは既存のパートナー支援ソフトウェアと統合できますか？
HeyGenは、ダイナミックな「ビデオコンテンツ」の作成を効率化し、既存の「パートナー支援ソフトウェア」、「学習管理システム」、または「パートナーポータル」を通じて簡単に配信できます。これにより、「パートナー支援」リソースの全体的な提供が向上します。
HeyGenはパートナービデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む「ブランドコントロール」を提供し、すべての「ビデオコンテンツ」がブランドアイデンティティに一致するようにします。プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」や自動「字幕」を利用して、「パートナートレーニング」資料の洗練された一貫した外観を維持します。