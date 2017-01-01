パートナーエンゲージメントビデオジェネレーター：トレーニングとセールスを強化
AIによるボイスオーバー生成でスクリプトを魅力的なパートナーオンボーディングビデオに変換し、シームレスなグローバルコミュニケーションを実現します。
営業支援チーム向けの60秒のダイナミックな説明ビデオを想像してください。新しい製品機能を詳述するこの魅力的なビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用し、明確なビジュアルとクリアな音声で深い製品知識を伝えます。自動生成された字幕/キャプションにより、アクセシビリティも向上します。目的は、営業パートナーに迅速に必要な更新情報を提供することです。
潜在的なパートナーを対象とした30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。ビデオ作成の容易さを強調するこのテンポの速いインスパイアリングなビデオは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、多様なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、どれだけ迅速に高品質なコンテンツを生成できるかを示します。目的は、AIビデオジェネレーターの力を示し、マーケティング活動を簡素化することです。
既存のパートナー向けに90秒の協力的なトレーニング強化ビデオを開発してください。このソリューション指向のビデオは、多様なAIアバターとHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用し、マルチプラットフォームでの配信を可能にします。一般的な課題に対処し、実用的な解決策を提供することで、継続的なパートナートレーニングへの関与を促進します。ビジュアルスタイルは、チームの協力を促進するように励ましやすく、アクセスしやすいものにしてください。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオでどのようにパートナーエンゲージメントを効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、営業支援チームが包括的なパートナートレーニングとオンボーディングビデオを迅速に作成できるようにします。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、グローバルパートナー向けに魅力的なコンテンツを効率的に制作します。
HeyGenはグローバルパートナー向けの多言語トレーニングビデオをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenはグローバルパートナーに最適な多言語トレーニングビデオの作成を可能にします。ボイスオーバー生成や字幕/キャプションの機能を活用することで、深い製品知識を誰にでもアクセス可能にし、包括的なパートナートレーニングを促進します。
HeyGenはパートナーオンボーディングのための効率的なビデオ作成ツールとして何が優れていますか？
HeyGenはテキスト・トゥ・ビデオ機能とリアルなAIアバターを通じて、パートナーオンボーディングのビデオ作成効率を大幅に向上させます。これにより、高品質なオンボーディングビデオを迅速に制作し、営業パートナーがすぐに最新情報を把握できるようにします。
HeyGenは既存のLMSプラットフォームと統合してパートナートレーニングを行えますか？
HeyGenはLMS統合に適したトレーニングコンテンツの作成をサポートし、パートナーエンゲージメント戦略を強化します。ブランディングコントロールやチームコラボレーションなどの機能を活用して、すべての営業パートナー向けに完全にカスタマイズされた一貫性のあるAIビデオを開発します。