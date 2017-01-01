育児リソースビデオジェネレーター：簡単な教育ビデオ

カスタマイズ可能なAIアバターを使用して、親に情報を提供する魅力的な教育ビデオを迅速に制作します。

新米の親を対象にした45秒の教育ビデオを作成し、赤ちゃんの睡眠習慣に関するクイックヒントを提供します。ビジュアルスタイルは明るく親しみやすく、温かく落ち着いた声でナレーションを行い、HeyGenのAIアバターを活用して情報を魅力的かつ明確に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しい親に日々の教室のハイライトを伝えるために、幼稚園の先生向けに30秒のソーシャルメディアビデオを制作します。このビデオは、活気あるダイナミックなクリップとアップビートな背景音楽、そして画面上のテキストを目立たせ、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、音声なしでもアクセスしやすく明確にし、親とのコミュニケーションを強化します。
サンプルプロンプト2
親ブロガーやインフルエンサー向けに、幼児向けの簡単なDIY教育活動を示す60秒のビデオを開発します。このビデオは、家庭的な映像とプロフェッショナルなグラフィックを組み合わせ、エネルギッシュなナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用することで、書かれたガイドからビデオ作成プロセスを効率化します。
サンプルプロンプト3
コミュニティ組織が今後の育児ワークショップを宣伝するために、HeyGenのParent Video Makerを使用して15秒のプロモーションビデオをデザインします。プロフェッショナルでクリーン、かつ魅力的なビジュアルを目指し、メディアライブラリ/ストックサポート機能からインスパイアリングなストック映像を取り入れ、簡潔で権威ある声で即座に注意を引きます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

育児リソースビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで魅力的で情報豊富な育児リソースビデオを簡単に作成し、インサイトを数分で共有可能なコンテンツに変換します。

1
Step 1
育児スクリプトを貼り付ける
テキストスクリプトを入力し、育児アドバイスや教育コンテンツを強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してビデオに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、バーチャルプレゼンターとして育児リソースビデオにプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを追加し、一貫した外観のためにカスタムブランディングコントロールを適用します。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、完成した育児リソースビデオをソーシャルメディア、ウェブサイト、または親とのコミュニケーションチャネルに完璧に適応させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作

貴重な育児インサイトを共有し、家族とつながるための魅力的なソーシャルメディアビデオや短いクリップを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenは育児リソースのためのクリエイティブなビデオ作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを通じて、育児リソースのためのクリエイティブなビデオ作成を支援します。スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、ビジョンを簡単に実現できます。

HeyGenでAI生成ビデオの外観をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントでAIビデオジェネレーターの出力を調整できます。アスペクト比のリサイズやエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでクリエイティブなビジョンに完璧にフィットさせることができます。

HeyGenは教育コンテンツのための効果的なParent Video Makerである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと自動音声生成を使用して、魅力的なコンテンツを生成することで、教育ビデオのための効果的なParent Video Makerとして機能します。自動字幕とキャプションを通じて親との明確なコミュニケーションをサポートし、メッセージをアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenはスクリプトをどれくらい早く洗練されたビデオに変換できますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオを数分で変換し、迅速にビデオ作成を促進します。さまざまなAIアバターを選択し、メディアライブラリ/ストックサポートを統合して、高品質のビデオを効率的に制作できます。