育児指導ビデオメーカー: 魅力的なガイドを作成

AIアバターを使用して、育児のヒントをすばやく魅力的なビデオレッスンに変換します。

新米の親向けに、夜のルーティンを落ち着かせるための簡単なヒントを提供する45秒の育児指導ビデオを作成し、温かく励ましのあるビジュアルと柔らかな背景音楽を特徴とし、HeyGenのナレーション生成を活用して優しくサポートするナレーションを提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
幼児の親向けに、一般的な癇癪回避戦略を明るく遊び心のあるアニメーションビジュアルと魅力的な音響効果で説明する60秒の解説ビデオを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、書かれたアドバイスを動的なシーンにシームレスに変換します。
サンプルプロンプト2
ポジティブな行動指導を求める親を対象にした30秒の指導ビデオを制作し、AIアバターがポジティブ強化技術に関する明確で自信に満ちたアドバイスを提供し、重要なポイントを強調するためにクリーンでプロフェッショナルな画面上のテキストハイライトを補完します。
サンプルプロンプト3
忙しい親向けに、子供の自立を促進するための迅速で実行可能なヒントを提供する15秒のソーシャルメディアビデオを設計し、トレンドのオーディオを使用したテンポの速い動的なビジュアルを利用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、音声なしでも簡単に理解できる簡潔なメッセージを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

育児指導ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで魅力的で情報豊富な育児指導ビデオを簡単に作成し、コンテンツ制作プロセスを効率化して最大の効果を発揮します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、育児アドバイスのスクリプトをエディターに書くか貼り付けます。当プラットフォームはテキストからビデオへの機能を活用して、あなたの言葉を動的なビデオナラティブに簡単に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートを閲覧してメッセージを強化します。デザインを選び、メディアを統合して育児指導を効果的に視覚的に伝えます。
3
Step 3
音声と明瞭さを追加
スクリプトから自然な音声のナレーションを生成し、当社の高度なナレーション生成を通じて、育児指導を明確かつ温かみのある形で実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
教育ビデオが完成したら、さまざまなアスペクト比とフォーマットでエクスポートします。高品質の指導コンテンツを簡単に共有し、より多くの親にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けのバイラル育児ヒントを制作

.

ソーシャルメディアに最適化された魅力的な短編育児指導ビデオやクリップを迅速に生成し、注目を集め、貴重な洞察を共有します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてさまざまな目的のためのカスタマイズ可能なビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、非常にカスタマイズ可能なビデオの制作を効率化する強力なオンラインビデオメーカーを提供します。ユーザーは、豊富なビデオテンプレートと広範なブランディングコントロールを活用して、プロフェッショナルな教育ビデオや魅力的なマーケティングビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはテキストを魅力的な指導ビデオに変換できますか？

はい、HeyGenはスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換することで、指導ビデオメーカーとして優れています。リアルなAIアバターと自然なナレーションを組み合わせた高度なテキストからビデオへの機能により、魅力的な教育ビデオメーカーコンテンツをシームレスに作成できます。

HeyGenはビデオプロジェクトを強化するためにどのようなクリエイティブアセットを提供しますか？

HeyGenは、豊富なストックメディアライブラリと事前にデザインされたビデオテンプレートをサポートして、クリエイティブなビデオ制作を支援します。これらのリソースを活用することで、アニメーションや視覚要素を簡単に取り入れ、AI生成ビデオをソーシャルメディアビデオや他のプラットフォームで視覚的に魅力的にすることができます。

HeyGenで作成したビデオにプロフェッショナルなナレーションや字幕を追加することは可能ですか？

もちろんです。HeyGenはプラットフォーム内で高品質のナレーション生成を統合しており、ユーザーは明確なナレーションを簡単に追加できます。さらに、自動字幕/キャプションを生成することができ、ビデオコンテンツをアクセスしやすくプロフェッショナルにします。