親パートナーシップビデオメーカー: AIで家族を巻き込む
プロフェッショナルなビデオをボイスオーバー生成で作成し、情報豊富な親コンテンツを作成して家族を巻き込みます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学校の新しいSTEMカリキュラムを理解したい親を対象にした2分間の説明ビデオを開発します。明確で情報豊富、かつプロフェッショナルなスタイルで、動的なテキストアニメーションを使用します。この「教育ビデオメーカー」コンテンツは、詳細なスクリプトをHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して包括的なビジュアルガイドに変換し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティと理解を向上させることで「情報豊富な親コンテンツ」を提供します。
忙しい親のための45秒のビデオアップデートを制作し、重要な今後の学校イベントと成果を強調する「ビデオニュースレター」として機能します。ビジュアルとオーディオスタイルは、活気があり、簡潔で視覚的に魅力的で、エネルギッシュだが気を散らさない音楽を使用します。このプロンプトは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してコンテンツを迅速に作成し、関連するビジュアルのためのメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、「使いやすいテンプレート」が作成プロセスの一部であることを強調します。
見込みのある親や地域社会のメンバーを対象にした60秒のプロモーションビデオをデザインし、学校のユニークなプログラムを紹介するオープンハウスに参加するように促します。ビデオは祝賀的でインスパイアリングなビジュアルスタイルを持ち、ポジティブな生徒と家族の交流をフィーチャーします。この「学校マーケティングビデオ」プロンプトは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてビデオをカスタマイズし、ブランドの一貫性を確保することを可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用した教育ビデオメーカーで、テキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換します。高度なテキスト-to-ビデオ機能を利用し、AIアバターと自然なボイスオーバー生成を組み合わせて、制作プロセス全体を効率化します。使いやすいテンプレートを備えたHeyGenは、情報豊富なコンテンツの作成を簡単かつ効率的にします。
HeyGenは親の関与を促進するビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは効果的な親パートナーシップビデオメーカーとして機能し、学校が高品質で情報豊富な親コンテンツを作成し、家族を巻き込むことを可能にします。強力なブランディングコントロールを使用してビデオを簡単にカスタマイズでき、すべてのコミュニケーションが学校のアイデンティティに一致し、一貫性のあるプロフェッショナルなメッセージングを確保します。
HeyGenはビデオのカスタマイズと広範な配信のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは包括的なエンドツーエンドのビデオ生成機能を提供し、ロゴや色などのブランディングコントロールを使用してビデオを完全にカスタマイズすることができます。また、アクセシビリティのための自動キャプションを提供し、ソーシャルメディアやビデオニュースレターなどのさまざまなプラットフォームに最適化することを簡単にし、最大のリーチとインパクトを確保します。
HeyGenはAIをどのように活用してビデオ制作のワークフローを強化しますか？
HeyGenは高度なAI機能を活用して、ビデオ制作を大幅に強化し、効率化します。これには、リアルなAIアバターの生成、テキスト-to-ビデオスクリプトの動的なシーンへの変換、自然なボイスオーバー生成、キャプションの自動追加が含まれます。これらの機能により、プロフェッショナルなビデオ制作がどのプロジェクトでもアクセス可能で効率的かつスケーラブルになります。