新しい学校やプログラムのために、保護者をスムーズに案内する90秒の安心感のある動画を作成することを想像してください。この保護者向けオンボーディングビデオメーカーは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用し、共感的なナレーションを提供します。温かみのあるプロフェッショナルなビジュアルと落ち着いた背景音楽を組み合わせることで、新しい家族に対して重要なオンボーディングビデオの内容を明確かつ安心して伝えることができます。

ビデオを生成