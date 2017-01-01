シームレスな紹介のための保護者向けオンボーディングビデオメーカー
直感的なビデオテンプレートとシーンを使用して、数分でプロフェッショナルな保護者向けオンボーディングビデオをデザインし、毎回温かく一貫した歓迎を保証します。
新入社員のトレーニングを担当する人事担当者の方々は、包括的な2分間のHRトレーニングビデオを作成することでプロセスを効率化できます。このAIを活用したビデオ作成ソリューションでは、プロフェッショナルなAIアバターを展開し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、アニメーショングラフィックスとクリアなボイスオーバーを備えたクリーンで情報豊富なビジュアルを提供し、効率的で魅力的な学習体験を実現します。
新入社員を会社の文化にすぐに浸らせる、活気ある60秒の歓迎ビデオを想像してください。この効果的なオンボーディングビデオメーカーを通じて、チームの協力や施設のダイナミックなビジュアルを紹介し、アップビートな音楽とHeyGenのクリアな字幕/キャプションを強化することで、すべての新入社員がつながりを感じ、情報を得た状態で旅を始めることができます。
HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと直感的なビデオテンプレートを活用して、小規模ビジネスオーナー向けの簡潔な45秒の説明ビデオを迅速に制作します。この魅力的なビジュアルストーリーテリング作品は、明るくチュートリアルに焦点を当てたビジュアルと指導的なボイスオーバーを特徴とし、新製品の機能や複雑な概念を効果的に顧客に示すことを簡単にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオ作成を提供し、リアルなAIアバターとボイスオーバーを使用してスクリプトからテキストをビデオに迅速に変換し、魅力的なオンボーディングビデオを作成する効率的なオンボーディングビデオメーカーです。
自社のブランディングでオンボーディングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをビデオテンプレートに組み込むことができ、従業員のオンボーディングビデオが独自の企業文化を反映するようにします。
HeyGenはオンボーディングビデオコンテンツの編集にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは使いやすいドラッグ＆ドロップエディター、豊富なメディアライブラリ、字幕/キャプションのサポートを提供します。また、アスペクト比のリサイズを利用し、最終ビデオをMP4形式でダウンロードすることができ、HeyGenは包括的なビデオクリエーターです。
HRプロフェッショナルはどのくらいの速さで新入社員向けのトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenの効率的なビデオクリエーターとすぐに使えるビデオテンプレートを使用することで、HRプロフェッショナルは新入社員向けの高品質なHRトレーニングビデオや説明ビデオを迅速に制作し、視覚的なストーリーテリングでオンボーディングプロセスを大幅に効率化します。