親情報ビデオジェネレーター: 魅力的なコンテンツを作成

リアルなAIアバターを使用して、家族と効果的にコミュニケーションをとるための明確で魅力的な親情報ビデオを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
親向けに学校の方針変更や重要なイベントを説明する45秒の緊急情報ビデオを作成してください。ビジュアルはクリーンで直接的な美学を持ち、中立的な色と簡潔なテキストオーバーレイを使用し、権威あるが親しみやすいナレーションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、重要な発表を迅速に高品質なビデオに変換します。
サンプルプロンプト2
新しい親向けに、複雑だが重要な育児技術、例えば安全な赤ちゃんの入浴方法を示す90秒の詳細な指導ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは、実用的なデモンストレーションを使用した明確なステップバイステップのチュートリアルで、穏やかで落ち着いた背景音楽と、アクセシビリティのために目立つ字幕/キャプションを添えます。これは、HeyGenの自動字幕/キャプションを通じて理解を深める高品質なAI親指導ビデオメーカー資産として機能します。
サンプルプロンプト3
バーチャルスクールオープンハウスに参加する親向けに、プログラムの主な利点を強調する活気ある30秒のウェルカムメッセージを作成してください。ビデオは、スムーズなトランジションと高揚感のある音楽スコアを使用した動的で視覚的に魅力的なプレゼンテーションを持ちます。これは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを通じて迅速な教育コンテンツの作成を可能にする多用途なビデオ作成プラットフォームとしてのHeyGenの力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

親情報ビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、親向けの魅力的で情報豊かなビデオを簡単に作成し、明確なコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、親情報スクリプトを作成します。私たちのプラットフォームは、スクリプトを瞬時に動的なシーンに変換するシームレスなスクリプト・トゥ・ビデオ作成を可能にします。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。これらのアバターは、プロフェッショナルかつ共感的にコンテンツを届けることができます。
3
Step 3
魅力的なナレーションを追加
高品質なナレーション生成でビデオを強化します。メッセージとターゲットオーディエンスに最適な声を選び、明確さとインパクトを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
必要に応じてブランディングとサイズ変更を適用してビデオを完成させます。アスペクト比の調整とエクスポートを利用して、あらゆるプラットフォームに合わせたビデオを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な親ガイダンスを簡素化

複雑な学校方針、カリキュラムの詳細、または教育ガイダンスを親向けに理解しやすくアクセスしやすいビデオ形式に分解します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAI親指導ビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは強力なAI親指導ビデオメーカーとして機能し、教育者や組織が魅力的で教育的なビデオを迅速に作成できるようにします。私たちのテキスト・トゥ・ビデオAIジェネレーターを利用して、スクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを備えた高品質なビデオに変換します。

HeyGenが教育コンテンツのための主要なビデオ作成プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なビデオ作成プラットフォームを通じて教育コンテンツの作成を簡素化します。ユーザーは、AI生成のナレーションと自動字幕を備えた事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、スクリプトを動的なビデオに簡単に変換できます。

HeyGenは親指導以外の多様なニーズに対応する一般的なAIビデオジェネレーターとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターであり、説明ビデオ、マーケティングコンテンツ、eコマースプロモーション、ソーシャルメディアクリップの作成に最適で、AI駆動のビジュアルとアニメーションを活用してさまざまな用途に対応します。

HeyGenはAI生成ビデオのカスタマイズとブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは多様なAIアバターの選択やロゴと色の包括的なブランディングコントロールを含む強力なカスタマイズオプションを提供します。また、メディアライブラリを利用し、アスペクト比の調整とエクスポートを行うことで、ビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。