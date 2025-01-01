親ガイドビデオメーカー: 魅力的な教育コンテンツを作成

AIアバターを使用して、親向けの教育コンテンツとデジタルストーリーテリングを簡単に作成し、ビデオ制作を簡素化します。

サンプルプロンプト1
学齢期の子供を持つ親を対象に、デジタルリテラシーと責任あるオンライン行動を促進する90秒の指導ビデオを開発してください。ビデオは、魅力的でイラスト的なアニメーションスタイルを採用し、明確で簡潔な音声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してコンテンツを簡単に生成し、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
親と子供のための2分間のクリエイティブビデオを制作し、一緒にデジタルストーリーテリングを始める方法を示します。楽しくカラフルでアップビートなビジュアルとオーディオスタイルを利用し、協力を促進します。このプロジェクトは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを強調し、ビデオ作成を楽しい体験にします。
サンプルプロンプト3
プレティーンの親や保護者向けに、スクリーンタイムを効果的に管理するためのクイックヒントを提供する45秒の実用ガイドを設計してください。ビデオは、モダンでクリーンなビジュアルスタイルと信頼できる知識豊富な音声トーンを持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームにコンテンツを合わせる方法と、ブランド管理が一貫した家族向けメッセージを維持する方法を紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

親ガイドビデオメーカーの使い方

デジタルリテラシーと健康的なデジタル習慣をサポートするために設計された明確で情報豊かなビデオガイドで親を支援します。プロフェッショナル品質の教育コンテンツを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
親ガイドビデオの詳細なスクリプトを作成します。テキストをHeyGenに簡単に貼り付けると、AIビデオエージェントがあなたの言葉を魅力的なシーンに変え、複雑なトピックをシンプルで明確にします。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
教育コンテンツの魅力的なプレゼンターとして、多様なAIアバターから選択します。これらのアバターは、リアルな表情とナレーション生成でメッセージを伝えることができます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
プロフェッショナルなテンプレートとメディアライブラリからのビジュアル要素でビデオをカスタマイズします。ブランド管理を適用して、親ガイドに一貫性と信頼性のある外観を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した親ガイドビデオをさまざまなプラットフォーム用に異なるアスペクト比でエクスポートします。字幕を簡単に追加して、アクセシビリティを向上させ、より広範な親のオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な育児トピックを解明

複雑な情報を明確で理解しやすいビデオに変換し、すべての人にアクセス可能な複雑な育児アドバイスを提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーが高度なAIビデオエージェントを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのプラットフォームがリアルなAIアバターとナレーション生成、字幕/キャプションを自動的に同期させたビデオを生成します。これにより、エンドツーエンドのビデオ生成ソリューションが提供されます。

HeyGenでビデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはカスタムロゴやカラースキームを含む広範なブランド管理を提供し、視覚的なアイデンティティを維持します。また、多様なテンプレートとシーンを利用し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにアクセスして、さまざまなプラットフォームに完璧に適したユニークで高品質なコンテンツを作成できます。

HeyGenでスクリプトからビデオを作成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオをシームレスにします。テキストを貼り付け、AIアバターを選択するだけで、HeyGenが自然なナレーション生成と正確な字幕/キャプションを備えたビジュアルコンテンツを自動的に生成します。これにより、制作プロセス全体が簡素化されます。

HeyGenは教育コンテンツや親ガイドの制作にどのように役立ちますか？

HeyGenは、教育コンテンツや親ガイドのための効果的なツールとして機能し、魅力的な指導ビデオを迅速に作成できます。リアルなAIアバターと多用途なナレーション生成を使用して、親が複雑なトピックを理解したり、子供たちを学習に導くための明確なデジタルストーリーテリングを提供します。