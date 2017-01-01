親向け解説生成ツールで簡単に親の更新を
高度なAI技術と使いやすいインターフェースを活用して、カスタムAIアバターを使用した魅力的な解説を迅速に生成し、明確なコミュニケーションを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
家族を始めることを夢見るカップルを対象にした、遊び心のある軽快な30秒のビデオを想像してください。「未来の赤ちゃんの顔がどんな風になるか考えたことがありますか？」と問いかけ、AI Baby Face Generatorの魔法を使ってリアルな赤ちゃんの写真を生成します。アニメーションのトランジションと陽気でアップビートなサウンドトラックを使用し、HeyGenのAIアバターで予測を生き生きとさせます。
ユニークな記念品を求める家族のために、感動的で心温まる60秒のビデオを制作し、ママとパパの写真をアップロードして赤ちゃんの顔を予測する簡単さを示します。ビデオは懐かしいスクラップブックのような美学を持ち、柔らかく感情的なバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのナレーション生成がどのようにしてこれらの個人的な物語のための魅力的なテキストビデオ解説を作成し、シンプルな写真を大切な思い出に変えるかを強調します。
新しい親が彼らの旅を共有するためのモダンでクリーンな45秒の解説ビデオをデザインし、親向けの解説生成ツールの力を優雅に紹介します。洗練されたグラフィックスと親しみやすく励みになるナレーションを利用し、HeyGenのテンプレートとシーンがこれらの貴重なビデオインサイトの作成をどのように簡素化し、パーソナライズされたコンテンツを美しくアクセスしやすくするかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ解説の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを高品質なテキストビデオ解説に簡単に変換することができます。多様なテンプレートとシーン、AIアバターを使用して、エンドツーエンドのビデオ生成が簡単かつ非常にクリエイティブです。
HeyGenはリアルなAIアバターをビデオコンテンツに統合できますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなAIアバターのセレクションを提供し、ビデオを強化します。これらのアバターは、テキストビデオ解説に命を吹き込み、コミュニケーションに人間味を加えます。
HeyGenが直感的な解説生成ツールである理由は何ですか？
HeyGenは、使いやすいインターフェースを備えており、ビデオ作成が簡単です。ロゴや色などのブランディングコントロールを簡単に適用でき、解説がブランドアイデンティティと一致するようにします。
HeyGenはマルチプラットフォームのビデオ最適化とアクセシビリティのソリューションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートし、マルチプラットフォーム最適化を実現します。さらに、字幕/キャプション機能を提供し、ビデオコンテンツがより広い視聴者にアクセス可能であることを保証します。