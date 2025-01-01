親向けエンゲージメントビデオメーカー：簡単でAI駆動のつながり

直感的なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、親トレーニングの参加を促進し、情報豊かな親向けコンテンツを共有します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学校の管理者や教師向けに、今後の学校の取り組みについての親向けの更新情報を提供する、30秒の簡潔な動画を開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して生成された明確なナレーションを特徴とします。
サンプルプロンプト2
新しい教育プログラムのための親トレーニングの参加を促進するために設計された、60秒のインスパイアリングな動画を制作してください。これらのトレーニングプログラムに参加する親を対象に、教育的でありながら励ましのあるビジュアルスタイルを持ち、柔らかなバックグラウンドミュージックと明確なオンスクリーンテキストを特徴とし、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して迅速に制作します。
サンプルプロンプト3
家族中心のコミュニティイベントを宣伝するためのマーケティングチーム向けに、20秒のダイナミックなAI駆動のビデオストーリーをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでテンポが速く、インパクトのある効果音と明確な行動喚起を備え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに簡単に適応できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

親向けエンゲージメントビデオメーカーの使い方

直感的なAI駆動のプラットフォームを使用して、家族とつながり、更新情報を共有し、エンゲージメントを高めるインパクトのあるビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
親向けエンゲージメントコンテンツに合わせたカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択して始めます。これにより、親向けエンゲージメントビデオメーカーの迅速なスタートが可能です。
2
Step 2
コンテンツを追加
スクリプトを追加し、テキスト-to-ビデオ機能を活用して自然な音声を生成し、個別化された家族向けエンゲージメントビデオをよりアクセスしやすく魅力的にします。
3
Step 3
ブランドを適用
ロゴ、カスタムカラー、フォントを組み込むブランディングコントロールを利用して、一貫したコミュニケーションを維持し、すべての親向け更新ビデオが組織のアイデンティティを反映するようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
あらゆるプラットフォームでの最適な視聴のためにアスペクト比のリサイズを適用してビデオを完成させます。プロフェッショナルに作成されたビデオをエクスポートして、親トレーニングの参加を簡単に促進し、情報豊かな親向けコンテンツを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な親向けコミュニケーションを提供

視覚的に魅力的なビデオ更新を迅速に制作し、学校やプログラムの活動について親を情報提供し、つながりを保ちます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして個別化された魅力的な親向けエンゲージメントビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはあなたのクリエイティブエンジンとして機能し、AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して個別化された家族向けエンゲージメントビデオを生成できます。これにより、情報豊かな親向けコンテンツが常に新鮮で魅力的なものになります。

HeyGenが親向けの更新情報を提供するための直感的なプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストをビデオに簡単に変換できる直感的なプラットフォームを提供します。この機能により、魅力的な親向けの更新情報の作成が簡単になり、誰でもビデオ制作が可能になります。

HeyGenを使用してビデオを作成する際にブランドのアイデンティティを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、その他のブランド要素を親向けエンゲージメントビデオに直接組み込むことができます。これにより、アイデンティティを強化し、プロフェッショナルな親向けエンゲージメントビデオメーカーとしての信頼を築くことができます。

HeyGenはさまざまなビデオフォーマットやプラットフォームでの共有をサポートしていますか？

はい、HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成を提供し、多様な共有ニーズに対応する柔軟性を提供します。アスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなソーシャルメディアチャネルやコミュニケーションプラットフォームにシームレスに適合させることができます。