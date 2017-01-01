AI親コミュニケーションビデオジェネレーターでエンゲージメントを高める
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、親の更新を簡単にし、説得力のあるビジュアルメッセージに変換します。
HeyGenの親参加ビデオメーカーを使用して、中学生の保護者を重要な教育イベントに招待する30秒のダイナミックなビデオを制作してください。ビジュアルは魅力的で、HeyGenの教育ビデオテンプレートをいくつか使用し、アップビートなサウンドトラックとAIアバターによる明確で熱意ある声で参加の利点を説明します。
新しい学校方針をすべての保護者に説明するための60秒の簡潔な親コミュニケーションビデオジェネレーター作品を開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、重要なポイントを強調するためにシンプルなグラフィックスを使用し、中立的で情報的な声を使用します。HeyGenの機能を使用して自動的に字幕を含め、アクセシビリティを確保してください。
幼稚園や保育園の子供たちの保護者に教室のハイライトや生徒の成果を共有するための20秒の楽しいビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは軽快で魅力的で、本物の生徒の瞬間をフィーチャーし、陽気なバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、追加のクリエイティブ要素でビジュアルを強化してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして学校の親コミュニケーションと参加を向上させることができますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、学校が個別の親コミュニケーションビデオを作成し、親の参加を促進するのを支援します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを利用して、魅力的な親の更新を簡単に生成し、学校と親のコミュニケーションを効率化します。
HeyGenは教師や学校向けの教育ビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは教師や学校が魅力的なビデオを制作するのを助けるために設計された多様な教育ビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、授業、学校のマーケティングビデオ、バーチャルキャンパスツアーのビデオ制作を効率化し、クリエイティブなコントロールを向上させます。
HeyGenは教育者にとって使いやすいAIビデオジェネレーターですか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオやボイスオーバー生成などの機能を備えており、ビデオ制作を簡素化します。教育者はスクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、エンドツーエンドのビデオ生成能力を活用できます。
HeyGenで生成されたビデオを学校のブランドでカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を含むブランドコントロールを使用して、学校がビデオをカスタマイズできるようにします。この機能は、個別の家族参加ビデオや、学校のアイデンティティに合ったプロフェッショナルな学校マーケティングコンテンツを作成するのに役立ちます。