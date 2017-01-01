パラリーガルトレーニングビデオメーカー：迅速でプロフェッショナルなコンテンツ
プロフェッショナルなオンボーディングビデオで法律事務所を強化します。AIアバターを使用して魅力的なコンテンツを簡単に生成し、迅速に展開します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な法律専門家を対象とした複雑な訴訟支援手続きを詳細に説明する2分間のトレーニングビデオを開発します。視覚スタイルは詳細でステップバイステップであり、落ち着いた権威ある声で説明され、HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを高め、技術的なポイントを効果的に示すために包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを使用します。
新しい法律技術プラットフォームを採用する法律事務所の従業員向けに、45秒のクイックスタートガイドを制作します。このダイナミックで視覚的に示すビデオは、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して迅速に開発し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、学習プロセスを理解しやすくします。
法律事務所の全スタッフ向けに、データプライバシープロトコルと倫理ガイドラインに焦点を当てた90秒のコンプライアンスビデオを設計します。このビデオは、真剣でありながらアクセスしやすい視覚スタイルと明確で敬意のあるトーンを必要とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてプラットフォーム全体で簡単に最適化され、重要な情報を強化するためにメディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで強化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの技術的プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用してダイナミックなビジュアルに変換することで、トレーニングビデオの作成を簡素化します。その直感的なインターフェースとAIツールにより、コンテンツの迅速な生成が可能になり、ビデオ制作のワークフロー全体が大幅に効率化されます。
HeyGenは、LMS統合に適したカスタマイズ可能なトレーニングビデオを法律専門家が制作するのを支援できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、法律専門家や法律事務所がカスタマイズされたコンテンツを作成できるようにします。これらのプロフェッショナルトレーニングビデオは、LMS統合のために簡単にエクスポートでき、従業員のトレーニングプログラムを強化します。
HeyGenは、トレーニングビデオでスクリーン録画とAI生成コンテンツを組み合わせるためのどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、メディアライブラリのアセットをプロジェクトに組み込むことができ、スクリーン録画を含むことができます。これにより、AIアバターやアニメーションキャラクターと組み合わせて、現実世界のデモンストレーションとAI駆動の説明を融合させた包括的なトレーニングビデオを作成することができます。
HeyGenは、ドラッグアンドドロップ機能を備えた高品質な法律ビデオを作成するための使いやすいプラットフォームとして設計されていますか？
もちろんです。HeyGenは使いやすいドラッグアンドドロップインターフェースを備えており、パラリーガルトレーニングビデオメーカーを含む誰にでもアクセス可能なトレーニングビデオメーカーです。これにより、広範な技術的なビデオ編集スキルを持たなくても、プロフェッショナルな法律ビデオを作成することができます。