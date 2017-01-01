新しいパラリーガル向けに設計された1分間の簡潔なオンボーディングビデオを作成し、主要な事務所の方針と初期のワークフローの期待を視覚的に提示します。このプロフェッショナルでクリーンな制作は、安心感のあるナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターと正確なボイスオーバー生成を使用して、すべての新入社員に一貫性と明確さを確保しながら簡単に構築できます。

