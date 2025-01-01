パンデミック回復マッピングビデオメーカーで進捗を視覚化

ダイナミックなビデオマップとインテリジェントなスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で回復の進捗を簡単に視覚化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
冒険者や旅行者向けに、再開された新しい目的地を旅する様子を視覚化する活気ある旅行マップアニメーションを使用し、冒険的で個人的なビジュアルスタイルを維持し、会話調のナレーションで補完された30秒の魅力的なビデオを作成してください。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、シームレスにナラティブを生成します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスや地域コミュニティ向けに、パンデミック後の地域経済の活性化と成長を示すために、アニメーションマップメーカー内のダイナミックなトランジションを使用し、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと正確なオーディオで提示される60秒のプロフェッショナルなビデオを開発してください。HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを使用して迅速に構築を開始します。
サンプルプロンプト3
公衆衛生コミュニケーター向けに、重要な支援配布ルートと目的地を明確なビデオマップで紹介し、健康イニシアチブとリソース展開について一般に情報を提供する教育的な45秒のビデオを設計してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、すべてのプラットフォームで最適な視聴を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パンデミック回復マッピングビデオメーカーの使い方

グローバルな回復努力を視覚化し、重要なルートを紹介し、ダイナミックなビデオコンテンツで進捗を伝える魅力的なアニメーションマップを簡単に作成します。

1
Step 1
マップテンプレートを選択
ユーザーフレンドリーなインターフェース内のさまざまなすぐに使えるテンプレートから選択し、回復努力を視覚化するためのしっかりとした基盤を築きます。
2
Step 2
ルートとデータをカスタマイズ
特定のルートや目的地、または興味のあるポイントを追加して、回復のマイルストーンと進捗を包括的なカスタマイズオプションで示します。
3
Step 3
ボイスオーバーとアニメーションを生成
ボイスオーバー生成で魅力的なナラティブを生成し、ダイナミックな3Dマップアニメーションでマップを強化してストーリーを生き生きとさせます。
4
Step 4
回復ビデオをエクスポート
完成したアニメーションマップをさまざまな形式でエクスポートし、すべてのプラットフォームで進捗を共有するのに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用したビデオストーリーテリングで歴史的な出来事を生き生きとさせる

マッピングデータをアニメーション化し、回復の軌跡を視覚化して、進捗と課題の魅力的なストーリーを語ります。

よくある質問

HeyGenはプロジェクトのために魅力的なアニメーションマップを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、すぐに使えるテンプレートと直感的なインターフェースを提供することで、魅力的なアニメーションマップを作成する力を与えます。ダイナミックなビデオマップで旅を簡単に視覚化し、ルートや目的地を紹介して観客を魅了します。

HeyGenは視覚的なストーリーテリングを強化するための3Dマップアニメーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenはダイナミックなトランジションとエフェクトを備えた魅力的な3Dマップアニメーションを作成することができます。この機能により、視覚的に豊かなストーリーを語ることができ、ビデオコンテンツを際立たせることができます。

HeyGenは多様なニーズに対応する効果的なマッピングツールとビデオメーカーですか？

HeyGenは強力なAI機能を統合し、包括的なマッピングツールとビデオメーカーとして機能します。プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、スクリプトからテキスト-to-ビデオを変換することで、AIビデオエージェントを使用してアニメーションマップの作成を効率化します。

HeyGenを使用して特定のブランドでアニメーションマップビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーでアニメーションマップビデオをカスタマイズできます。また、アスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポート形式を利用して、マップがブランドガイドラインに完全に一致するようにすることができます。