究極のパンデミック準備学習ビデオメーカー
AIのスクリプトからのテキストビデオで緊急事態への備えのコンテンツ作成を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
従業員向けに設計された45秒の企業研修ビデオを開発してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと直接的なナレーションを使用し、既存のテキストスクリプトからHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、迅速にパンデミック準備プロトコルについて教育します。
地域社会のメンバーや学生を対象にした60秒の魅力的な指導ビデオを制作し、シンプルで視覚的にガイドされたシーンと分かりやすいナレーションで主要な公衆衛生プロトコルを示し、自動生成された字幕/キャプションを通じて最大限のアクセシビリティを確保します。
緊急の公的通知のための15秒の簡潔な危機コミュニケーションビデオを設計し、インパクトのある直接的なビジュアルスタイルと緊急のオーディオトーンを使用して、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して即時のビジュアルアセットで重要な情報を迅速に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは企業研修の学習・開発ビデオの制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的な学習・開発ビデオの作成を簡素化します。これにより、企業研修のための複雑なビデオ編集なしで効率的な指導ビデオや教育コンテンツを提供できます。
HeyGenが迅速なコンテンツ作成のための先進的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ機能と広範なAIアバターライブラリを通じて、コンテンツ作成を大幅に加速します。ユーザーは迅速にナレーションを生成し、自動的に字幕を追加できるため、あらゆるプロジェクトに対して効率的なエンドツーエンドのビデオ生成が可能です。
HeyGenは効果的な緊急事態準備ビデオや危機コミュニケーションの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは緊急事態準備ビデオや危機コミュニケーションに最適で、ナレーション生成や自動字幕/キャプションなどの機能を提供し、メッセージが明確でアクセスしやすいことを保証します。さらに、ブランド管理機能により、すべての公衆衛生発表で一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。
HeyGenのビデオを特定のブランドやコンテンツ要件に合わせてカスタマイズする方法は？
HeyGenは、カスタムロゴや色を含む強力なブランド管理機能を提供し、すべてのAI生成ビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。豊富なテンプレートとシーンの選択肢やカスタムメディアのアップロードサポートにより、コンテンツ作成は柔軟で多様な教育コンテンツのニーズに完全にカスタマイズ可能です。