絵画の基本ビデオメーカー：魅力的なアートチュートリアルを作成

絵画の基本ビデオを簡単に作成。スクリプトからのテキストビデオ機能でアートレッスンをアニメーション化し、複雑な概念を学生が理解しやすくします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級の美術学生や趣味のアーティストを対象にした45秒のチュートリアルビデオを開発し、「構図の基本」を動的なトランジションを使って異なるレイアウトを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して良い構図と悪い構図の例を示し、権威あるが魅力的な音声解説を添えます。
サンプルプロンプト2
「オンラインビデオ作成」絵画コースに潜在的な学生を引き付けるための60秒のプロモーションビデオを制作し、AIアバターが仮想インストラクターとして学ぶことの利点を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはインスピレーションを与え、憧れを抱かせるもので、美しいアートワークと「絵画クラスのプロモーション」の容易さをプロフェッショナルで魅力的なナレーションで紹介します。
サンプルプロンプト3
デジタルアーティストと初心者を対象にした30秒の「ワークフロー概要デモ」ビデオを作成し、「デジタルペインティングを簡素化」するために、迅速な技法やツールを紹介します。ビジュアルスタイルは直接的で清潔感があり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して生成された情報豊富で簡潔な音声解説を特徴とし、シームレスでプロフェッショナルなプレゼンテーションを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

絵画の基本ビデオメーカーの使い方

強力なAIツールを使用して、絵画の専門知識を魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換し、プロフェッショナルな品質のコンテンツでより広いオーディエンスにリーチします。

1
Step 1
スクリプトからプロジェクトを作成
絵画の基本レッスンをアウトライン化することから始めます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、書かれたコンテンツから初期のビデオドラフトを即座に生成し、チュートリアルの基礎を築きます。
2
Step 2
ビジュアルプレゼンターと音声解説を追加
多様な「AIアバター」から選択して、絵画技法を紹介し、レッスンに命を吹き込みます。自然な音声のAI音声解説で、各基本概念を正確に説明し、明確さを高めます。
3
Step 3
ブランディングを適用しビジュアルを洗練
ロゴ、色、フォントの「ブランディング管理」を使用して、個人のブランドやスタジオの美学に合わせてビデオをカスタマイズします。強力なビデオ編集ツールを利用して、トランジションを微調整し、関連するビジュアルを統合して洗練された外観を実現します。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有
絵画の基本ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに適した形式とアスペクト比でエクスポートします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、オンラインビデオ作成プラットフォームやソーシャルメディアを通じて専門的な洞察を世界と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習と学生の定着率を向上

動的でインタラクティブなAI駆動のコンテンツを通じて、絵画チュートリアルビデオでの学習者のエンゲージメントと定着率を向上させます。

よくある質問

HeyGenは絵画チュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、絵画の基本スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換できます。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAI音声を活用して、カメラに出ることなくアートチュートリアルを提供し、オンラインビデオ作成を効率化します。

HeyGenはアートビデオのためにどのようなクリエイティブなビデオ編集ツールを提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートや豊富なロイヤリティフリーのメディアライブラリを含む包括的なクリエイティブビデオ編集ツールを提供し、アートビデオを充実させます。動的なトランジションを追加したり、適切なバックグラウンドミュージックを利用したり、AI字幕生成機能を活用してアクセシビリティを向上させることができます。

HeyGenは私の絵画クラスやデジタルアート作品のプロモーションに役立ちますか？

はい、HeyGenは絵画クラスやデジタルアート作品をソーシャルメディアでプロモーションするための効果的なオンラインビデオ作成およびアートビデオメーカーのツールです。ブランド管理機能により、すべてのプロモーションコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを維持し、エンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenはどのようにして書かれた絵画の概念をビデオに変換しますか？

HeyGenは強力なAIツールを利用して、スクリプトからのテキストビデオ変換をシームレスに行い、詳細な絵画の基本やワークフロー概要デモを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。これにより、複雑な芸術的概念を効果的に伝えるプロセスが大幅に簡素化されます。