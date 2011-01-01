ペインター ビデオメーカー：あなたのアートをダイナミックなビデオに変える
AI生成のビジュアルを活用して視覚的ストーリーテリングの力を解き放ち、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使って、努力せずに素晴らしいアートビデオを簡単に作成しましょう。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
この60秒のタイムラプスアートビデオで、白紙のキャンバスが傑作に変わる魅惑的な変化を体験してください。アスピリングアーティストやデジタルクリエイターに理想的なこのビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用したアートビデオ制作の複雑なプロセスを紹介しています。ダイナミックなモーショングラフィックスと鮮やかなカラーパレットが、創造性の本質を捉えた明るくリズミカルなビートに合わせて設定されています。このビデオは芸術的な旅を祝うもので、視聴者にデジタルアート展の可能性を探求するよう招待しています。
AIアートビデオ生成の技術的な世界に飛び込み、テックサビーなアーティストやビデオエディター向けに作られたこの90秒の探求を体験してください。AIが生成したビジュアルがアートの創造と認識の方法をどのように革命的に変えることができるかを発見し、HeyGenのAIアバターが各ステップを案内します。ビデオは未来的なビジュアルスタイルを特徴とし、ナレーションに深みと明瞭さを加えるAIボイスオーバーで補完されています。アートと人工知能の交差点に興味のある人にとって必見のビデオです。
この30秒のビデオで、タイムラプス写真の秘密を明らかにしましょう。写真家やビジュアルストーリーテラー向けに特別に作られたこのビデオでは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて捉えられた風景画の息をのむような進化を目撃できます。穏やかなアンビエントサウンドトラックによって強化された静謐なビジュアルスタイルが、平和な視聴体験を創り出します。このビデオは、自然の美しさとそれをタイムラプス技術で捉える芸術を探求するための招待状です。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
プロンプト-ネイティブビデオ作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AI駆動のツールを使用して、画家やビデオ制作者が彼らのアートを魅力的なビジュアルストーリーに変えることを可能にし、創造性と技術的精度を高めます。
魅力的なソーシャルメディア動画を作成する.
Create stunning art videos and clips in minutes to captivate your audience on social media.
歴史的な出来事を生き生きと描く.
Use AI-powered video storytelling to showcase the evolution of art styles and techniques.
よくある質問
HeyGenが私のアートビデオ制作プロセスをどのように向上させることができますか？
HeyGenは、アートビデオ作成プロセスを簡素化する強力なAIアートビデオジェネレーターを提供しています。AIによって生成されたビジュアルやカスタマイズ可能なアートビデオテンプレートのような機能を使って、努力せずに魅力的なビジュアルストーリーテリング作品を簡単に作成できます。
HeyGenをペインタービデオメーカープロジェクト作成のトップチョイスにする要因は何ですか？
HeyGenは、手描きアニメーションやモーショングラフィックスのようなツールを提供することで、画家のビデオメーカーとして際立っており、アーティストが簡単かつ正確に創造的なビジョンを実現することを可能にします。
HeyGenはタイムラプスのアートビデオ制作を手伝ってくれますか？
はい、HeyGenは高度なビデオエディターとメディアライブラリを利用してタイムラプスアートビデオの作成をサポートし、プロジェクトにタイムラプス写真をシームレスに統合することができます。
デジタルアート展示にHeyGenを選ぶべき理由は何ですか？
HeyGenはデジタルアート展示に最適で、AIボイスオーバーやブランディングコントロールのような機能を提供し、あなたのアートビデオを魅力的かつプロフェッショナルにプレゼンテーションできます。