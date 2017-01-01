高コンバージョンキャンペーンのための有料広告ビデオジェネレーター
カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを使用して、魅力的なビデオ広告を作成し、クリエイティブな制作を強化します。
45秒のビデオ広告メーカーのストーリーテリングを作成し、クリエイティブな制作とクライアントへの提供を強化しようとしているマーケティングエージェンシーを対象にします。このビデオはプロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、多様な業界の例を示し、自信に満ちた明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターが、説得力のあるコンテンツを生成するためのコスト効率が高くスケーラブルなソリューションを提供し、ビデオ広告戦略に不可欠なツールとして位置付ける様子を描写します。
60秒の活気に満ちた製品重視の短編動画を開発し、視覚的に魅力的な広告を通じてコンバージョンを向上させたいと考えているeコマースブランド向けに設計します。ビジュアルスタイルはダイナミックでトレンディなもので、さまざまな製品ショットとアニメーション要素を強調し、エネルギッシュで魅力的なサウンドトラックと明瞭なナレーションを組み合わせます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを通じてカスタマイズ可能なビデオの力を示し、ブランドが注目を集めるユニークなビデオ広告を迅速に制作できるようにします。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告ビデオを作成し、迅速に魅力的でアクセスしやすい短編動画コンテンツを制作する必要があります。速いペースで視覚的に印象的なスタイルを採用し、画面上のテキストアニメーションを目立たせ、エネルギッシュで会話調のナレーションを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能がビデオ広告を普遍的に理解可能にする重要な役割を果たし、マネージャーがプラットフォーム全体で有料広告ビデオジェネレーターの出力を効果的に管理および最適化するのを助けることに焦点を当てます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ広告のクリエイティブ制作を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、魅力的なビデオ広告のクリエイティブ制作を効率化します。ユーザーはAIアバター、ナレーション生成、豊富なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換できます。このプロセスにより、従来のビデオ制作に通常必要な時間とリソースが大幅に削減されます。
HeyGenを使ってソーシャルメディア広告にAI俳優やAIアバターを使用できますか？
はい、HeyGenは多様なAI俳優とAIアバターを提供し、魅力的なソーシャルメディア広告を作成できます。さまざまなスタイルや外見から選び、ブランドのメッセージに合わせてカスタマイズし、自然な音声のナレーションを生成することで、短編動画コンテンツを際立たせます。
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオコンテンツのための効果的なAIビデオジェネレーターですか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディター、豊富なビデオテンプレート、強力なブランディングコントロールを通じて、カスタマイズ可能なビデオコンテンツのための効果的なAIビデオジェネレーターとして優れています。ユーザーはロゴや色を簡単に組み込み、ストックメディアを活用し、スクリプトからビデオを生成することで、すべてのビデオ広告でブランドの一貫性を確保できます。
HeyGenは短編動画の広告最適化を加速するためのビデオテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに広告最適化を加速するためのプロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供しています。これらのテンプレートは、アスペクト比のリサイズや多言語サポートなどの機能と組み合わせて、企業が多様なオーディエンス向けに高品質の短編動画広告を迅速に作成および適応できるようにします。