30秒の短編動画で、従来の広告制作に圧倒されている小規模ビジネスオーナーをターゲットにし、当社のAIビデオジェネレーターがどのようにプロセスを簡素化するかを強調します。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、散らかったデスクから整理されたデジタル制作プロセスへの移行を描き、元気で親しみやすいナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、シンプルなスクリプトを洗練された広告に変える容易さを強調し、彼らの有料広告ビデオ生成のアプローチを変革します。

