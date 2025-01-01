有料広告コンセプト動画ジェネレーター: 広告パフォーマンスを向上
多用途なテンプレートとシーンを活用し、AI動画広告ジェネレーターで魅力的な広告クリエイティブを迅速に生成し、ワークフローを効率化します。
コンテンツクリエイターやeコマースブランド向けに、魅力的な広告クリエイティブを簡単に生成する方法を強調した45秒のクリーンな製品動画を開発します。ビジュアル的には、製品デモンストレーションに焦点を当て、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、魅力的な製品動画を作成する利点を説明するために明確で簡潔な字幕を使用します。
パフォーマンスマーケターやキャンペーンマネージャー向けに設計された60秒の権威ある動画を作成し、勝利する動画広告を作成する能力を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはデータ駆動型でプロフェッショナルにし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能がさまざまなプラットフォームに最適化する方法を示すために洗練されたオンスクリーングラフィックスを使用し、AI最適化の努力を強化するための豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを提供します。
ソーシャルメディアマーケターやスタートアップ向けに、15秒のテンポの速い動画を生成し、新しいクリエイティブトレンドをどれだけ迅速に活用できるかを示します。ビジュアルスタイルはトレンディで非常に魅力的にし、鮮やかな色彩と現代的な音楽を使用し、HeyGenのビデオテンプレートの柔軟性と、シンプルなテキストから動画へのスクリプト入力からどれだけ迅速にコンテンツを生成できるかを示し、広告コンセプト生成で先を行く方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI動画広告ジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは「AI駆動のクリエイティブエンジン」を活用して、スクリプトと音声オーバーをダイナミックな「動画広告」に変換します。ユーザーは「AIアバター」、「ビデオテンプレート」、および「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用して「広告準備完了の動画」を迅速に制作し、「広告作成」プロセスを効率化できます。
HeyGenは魅力的な製品動画を作成するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは高度な「AIアバター」、「リアルな声」、およびテキストから動画への機能を提供し、魅力的な「製品動画」や「広告クリエイティブ」を開発するのに最適です。また、「バーチャル製品撮影」を利用し、「ブランドカラー」を統合して、視聴者に響く「勝利する動画広告」を確保できます。
HeyGenは多様な「有料広告コンセプト動画」バリエーションを効率的に生成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームでは、単一の「広告コンセプトジェネレーター」から複数の「動画バリエーション」を迅速に生成できます。これには、「アニメーション」、「音楽」、およびさまざまな「コールトゥアクション」要素を組み込んで、異なるプラットフォームやターゲットオーディエンスに最適化された「動画広告」を作成することが含まれます。
HeyGenはマーケターの「動画作成」をどのように加速できますか？
HeyGenは、事前に構築された「ビデオテンプレート」、使いやすい「ドラッグ＆ドロップエディター」、および即時のアセット生成などの包括的な「AI駆動ツール」を提供することで、「マーケター」が「動画作成」を加速できるようにします。これにより、従来の制作努力を大幅に削減し、「コンバージョンに焦点を当てたクリエイティブ」の迅速な反復と展開が可能になります。