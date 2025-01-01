パッケージディールビデオメーカー: オールインワンソリューション

あらゆるプロジェクトに対応する多様なテンプレートとシーンでプロフェッショナルなビデオを簡単に作成。

小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象にした1分間のプロモーションビデオを作成し、簡単に高品質なマーケティング素材を制作できることを紹介します。ビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを持ち、魅力的で親しみやすいナレーションを添えます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を使用して、魅力的な「プロモビデオメーカー」コンテンツを迅速に構築する効率性を強調し、「ナレーション生成」がどれほど簡単にナレーションを追加できるかを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケターやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした45秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発し、効率的なコンテンツ作成を求める人々に向けて発信します。テンポの速いモダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「AIアバター」を活用して、重要なメッセージを直接オーディエンスに届けます。このプロンプトは、「AIビデオメーカー」の力を示し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、シンプルなスクリプトを迅速にインパクトのある「ソーシャルメディア」チャンネル用の作品に変えることを示します。
サンプルプロンプト2
技術トレーナーやインストラクショナルデザイナー向けに設計された90秒の詳細な指導ビデオを制作し、複雑なソフトウェア機能を説明します。ビジュアルスタイルは明確でステップバイステップであり、すべての詳細が見えるようにし、落ち着いたプロフェッショナルな声を添えます。特に、アクセシビリティを向上させ、学習を強化するために明確な「字幕/キャプション」を統合し、HeyGenのような強力な「ビデオエディター」が「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、先進的な「AIツール」を使用して教育コンテンツの作成を簡素化する方法を示します。
サンプルプロンプト3
新進のYouTuberや迅速にアップデートを共有する必要がある人々のための活気ある30秒の発表ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで明るく、注目を集める多様なシーンを特徴とします。このビデオは、「ビデオメーカー」としてのコンテンツの作成とカスタマイズの容易さを示し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をさまざまなプラットフォーム向けに強調します。異なる「テンプレートとシーン」を利用して、ユーザーがメッセージを迅速に調整し、最大のインパクトを与えるために出力を「カスタマイズ」できる方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パッケージディールビデオメーカーの使い方

HeyGenの包括的なツールでビデオ作成を効率化し、アイデアをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
プロジェクトを開始するために、HeyGenの効率的なデザインリソースを活用して、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選択します。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
リアルなAIアバターを統合してビデオをパーソナライズし、強力なAIツールでビジョンとブランドに合わせてすべての詳細をカスタマイズします。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
すべてのビデオコンテンツに正確な字幕/キャプションを自動生成して、視聴者のエンゲージメントとアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
作品をエクスポート
完成したビデオをさまざまな解像度とアスペクト比でダウンロードし、希望するすべてのプラットフォームでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

AIを活用した説得力のあるビデオを制作し、顧客の成功を強調し、ブランドの信頼性と信用を築きます。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、リアルなAIアバターとテキスト読み上げ技術を使用してスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenで作成したビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範な編集ツールとブランディングコントロールを提供し、テンプレートをロゴ、色、その他の要素でカスタマイズして、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはコンテンツクリエイターにとって効率的なビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターとテンプレートライブラリを提供し、コンテンツクリエイターがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高品質のビデオを迅速に生成し、エクスポートすることを可能にし、時間を大幅に節約します。

HeyGenは複数のエクスポートオプションとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはさまざまなプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートでき、自動ナレーション生成と字幕/キャプション機能を含んでおり、多様なニーズに対応する包括的なパッケージディールビデオメーカーです。