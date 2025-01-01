パッケージディールビデオメーカー: オールインワンソリューション
あらゆるプロジェクトに対応する多様なテンプレートとシーンでプロフェッショナルなビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケターやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした45秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発し、効率的なコンテンツ作成を求める人々に向けて発信します。テンポの速いモダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「AIアバター」を活用して、重要なメッセージを直接オーディエンスに届けます。このプロンプトは、「AIビデオメーカー」の力を示し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、シンプルなスクリプトを迅速にインパクトのある「ソーシャルメディア」チャンネル用の作品に変えることを示します。
技術トレーナーやインストラクショナルデザイナー向けに設計された90秒の詳細な指導ビデオを制作し、複雑なソフトウェア機能を説明します。ビジュアルスタイルは明確でステップバイステップであり、すべての詳細が見えるようにし、落ち着いたプロフェッショナルな声を添えます。特に、アクセシビリティを向上させ、学習を強化するために明確な「字幕/キャプション」を統合し、HeyGenのような強力な「ビデオエディター」が「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、先進的な「AIツール」を使用して教育コンテンツの作成を簡素化する方法を示します。
新進のYouTuberや迅速にアップデートを共有する必要がある人々のための活気ある30秒の発表ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで明るく、注目を集める多様なシーンを特徴とします。このビデオは、「ビデオメーカー」としてのコンテンツの作成とカスタマイズの容易さを示し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をさまざまなプラットフォーム向けに強調します。異なる「テンプレートとシーン」を利用して、ユーザーがメッセージを迅速に調整し、最大のインパクトを与えるために出力を「カスタマイズ」できる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、リアルなAIアバターとテキスト読み上げ技術を使用してスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenで作成したビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範な編集ツールとブランディングコントロールを提供し、テンプレートをロゴ、色、その他の要素でカスタマイズして、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはコンテンツクリエイターにとって効率的なビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターとテンプレートライブラリを提供し、コンテンツクリエイターがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高品質のビデオを迅速に生成し、エクスポートすることを可能にし、時間を大幅に節約します。
HeyGenは複数のエクスポートオプションとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはさまざまなプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートでき、自動ナレーション生成と字幕/キャプション機能を含んでおり、多様なニーズに対応する包括的なパッケージディールビデオメーカーです。