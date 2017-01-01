アウトリーチビデオジェネレーター: パーソナライズされたAIビデオを作成
驚くべきAIアバターであなたのセールスピッチを変革し、魅力的なビデオプロスペクティングコンテンツを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
B2B営業プロフェッショナルとマーケティング戦略家を対象に、「パーソナライズされたAIビデオ」が「ビデオプロスペクティング」にどのように力を発揮するかを強調する60秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックであり、プロフェッショナルな「AIアバタージェネレーター」を特徴とし、「AIアバター」を使用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
トレーニングと開発の専門家向けに、内部ナレッジベースコンテンツを作成するための「AIビデオジェネレーター」の高度な機能を説明する2分間の技術的なウォークスルーをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で詳細かつ指導的であり、「ナレーション生成」の正確さとアクセシビリティをサポートする「字幕/キャプション」の含有を強調します。
小規模ビジネスオーナーと忙しい営業チームを対象に、「セールスピッチ」のための迅速なコンテンツ作成を最小限の「ビデオ編集」で実現する45秒のビデオを制作してください。自信に満ちた「スクリプトからのテキストビデオ」機能による「ナレーション生成」によって駆動される、活気あるビジュアルスタイルと魅力的な「テンプレートとシーン」を利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストを簡単にビデオに変換します。リアルなAIアバターと多様なナレーション生成を利用してコンテンツ作成を簡素化し、強力なテキストからビデオへのAIジェネレーターとなっています。
HeyGenは既存の営業ツールと統合してパーソナライズされたアウトリーチを行えますか？
はい、HeyGenはCRM統合とビデオオートメーションをサポートしており、効果的なアウトリーチビデオジェネレーターです。これにより、ユーザーはパーソナライズされたAIビデオを作成し、ビデオプロスペクティングやセールスピッチを効率的に拡大できます。
HeyGenはグローバルコミュニケーションのためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenはAIボイスクローンとAIビデオ翻訳機能などの高度な機能を提供します。これにより、シームレスなリップシンクとローカライズされた字幕を生成し、マーケティングビデオがグローバルなオーディエンスに響くようにします。
HeyGenのビデオプラットフォームを使用してブランドの一貫性をどのように維持できますか？
HeyGenはカスタムロゴやカラースキームを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、多用途なテンプレートとビデオ編集ツールを備えています。これにより、マーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツが常にブランドアイデンティティを反映することを保証します。