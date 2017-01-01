アウトリーチビデオジェネレーター: パーソナライズされたAIビデオを作成

驚くべきAIアバターであなたのセールスピッチを変革し、魅力的なビデオプロスペクティングコンテンツを生成します。

ITマネージャーと営業オペレーションチーム向けに、HeyGenの「CRM統合」が「アウトリーチビデオジェネレーター」コンテンツの作成をどのように効率化するかを示す90秒のビデオを作成してください。ビデオはプロフェッショナルで指導的なビジュアルスタイルと権威あるAIのナレーションを持ち、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を通じたシームレスな「ビデオオートメーション」を紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
B2B営業プロフェッショナルとマーケティング戦略家を対象に、「パーソナライズされたAIビデオ」が「ビデオプロスペクティング」にどのように力を発揮するかを強調する60秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックであり、プロフェッショナルな「AIアバタージェネレーター」を特徴とし、「AIアバター」を使用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
サンプルプロンプト2
トレーニングと開発の専門家向けに、内部ナレッジベースコンテンツを作成するための「AIビデオジェネレーター」の高度な機能を説明する2分間の技術的なウォークスルーをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で詳細かつ指導的であり、「ナレーション生成」の正確さとアクセシビリティをサポートする「字幕/キャプション」の含有を強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーと忙しい営業チームを対象に、「セールスピッチ」のための迅速なコンテンツ作成を最小限の「ビデオ編集」で実現する45秒のビデオを制作してください。自信に満ちた「スクリプトからのテキストビデオ」機能による「ナレーション生成」によって駆動される、活気あるビジュアルスタイルと魅力的な「テンプレートとシーン」を利用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アウトリーチビデオジェネレーターの仕組み

数分でセールスとマーケティングのアウトリーチのための魅力的でパーソナライズされたビデオメッセージを作成し、エンゲージメントを高め、オーディエンスとのより良いつながりを促進します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを入力または貼り付けるだけでビデオを作成します。テキストからビデオへのAIジェネレーターが、あなたのテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換する準備をします。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択するか、独自のアバターをカスタマイズします。AIアバタージェネレーターは、ブランドとメッセージに完璧にマッチし、アウトリーチを真にパーソナライズします。
3
Step 3
ブランド要素を追加
会社のロゴ、ブランドカラー、カスタム背景をブランディングコントロールを使用して追加し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにし、プロフェッショナルなパーソナライズされたAIビデオを提供します。
4
Step 4
アウトリーチをエクスポートして共有
完成したアウトリーチビデオをさまざまなアスペクト比とフォーマットでエクスポートします。セールスピッチ、プロスペクティングメール、またはソーシャルメディアで直接共有して、リーチを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアのエンゲージメントを強化

魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に作成し、リーチを拡大し、オンラインで効果的に見込み客とエンゲージします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストを簡単にビデオに変換します。リアルなAIアバターと多様なナレーション生成を利用してコンテンツ作成を簡素化し、強力なテキストからビデオへのAIジェネレーターとなっています。

HeyGenは既存の営業ツールと統合してパーソナライズされたアウトリーチを行えますか？

はい、HeyGenはCRM統合とビデオオートメーションをサポートしており、効果的なアウトリーチビデオジェネレーターです。これにより、ユーザーはパーソナライズされたAIビデオを作成し、ビデオプロスペクティングやセールスピッチを効率的に拡大できます。

HeyGenはグローバルコミュニケーションのためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenはAIボイスクローンとAIビデオ翻訳機能などの高度な機能を提供します。これにより、シームレスなリップシンクとローカライズされた字幕を生成し、マーケティングビデオがグローバルなオーディエンスに響くようにします。

HeyGenのビデオプラットフォームを使用してブランドの一貫性をどのように維持できますか？

HeyGenはカスタムロゴやカラースキームを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、多用途なテンプレートとビデオ編集ツールを備えています。これにより、マーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツが常にブランドアイデンティティを反映することを保証します。