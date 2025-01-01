アウトリーチシステムビデオメーカー：今すぐエンゲージメントを高めよう
スクリプトからのテキストを使用して、説得力のあるビデオメッセージに変換し、アウトリーチキャンペーンでの応答率を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チームやコンテンツクリエイターを対象とした45秒の指導ビデオを開発してください。プロフェッショナルで技術的な美学を採用し、明確で権威あるナレーションを使用します。AIアバターを選択したビデオテンプレートにシームレスに統合することで、AIビデオメーカーの力を示し、魅力的なアウトリーチの作成を効率化します。
教育者やコミュニケーションスペシャリスト向けの60秒の情報ビデオを作成してください。クリーンでアクセスしやすいビジュアルプレゼンテーションとフレンドリーで励ましのある音声スタイルを採用します。このプロンプトは、HeyGenのボイスオーバー生成の利便性を強調し、メッセージが普遍的に理解されることを保証し、自動字幕/キャプションによってさらにサポートされる、アクセスしやすいビデオ作成に焦点を当てています。
マーケティングエージェンシーや人事専門家向けの30秒のダイナミックな説明ビデオを制作してください。現代的で視覚的に魅力的なデザインとアップビートなバックグラウンドスコアを特徴とし、HeyGenが効果的なビデオアウトリーチプラットフォームとして機能し、さまざまなコミュニケーション戦略に対応する多様なテンプレートとシーンを通じて迅速なパーソナライズオプションを可能にする方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成を簡単かつパーソナライズされたものにしますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと自動ボイスオーバー生成を使用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、ビデオ作成を効率化します。これにより、さまざまなコミュニケーションニーズに合わせたパーソナライズされたビデオの制作が簡単になります。
HeyGenはビデオアウトリーチにどのようなパーソナライズオプションを提供しますか？
HeyGenは、多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを通じて、ビデオアウトリーチキャンペーンに強力なパーソナライズオプションを提供します。ユーザーは動的な変数を使用してコンテンツを調整し、スケールで真にパーソナライズされたビデオを作成し、エンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenはどのようにしてビデオ作成におけるブランドの一貫性とアクセシビリティを確保しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとロゴや色の専用ブランディングコントロールを通じてブランドの一貫性を確保します。さらに、すべてのビデオ作成に自動的に字幕/キャプションを生成することで、コンテンツを包括的で魅力的なものにし、より広いオーディエンスに対応します。
多様なアプリケーションにおいてHeyGenをAIビデオメーカーとして使用する主な利点は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストと高度なボイスオーバー生成を活用して、ビデオ作成を簡素化し、販売、マーケティング、学習のための高品質なコンテンツを迅速に生成できるようにします。これにより、効率とスケールにおいて大きな利点を提供します。