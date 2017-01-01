営業チーム向けに、B2Bアウトリーチのための魅力的なパーソナライズドビデオメッセージの作成方法を示す90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、ツールのインターフェースを示す画面共有オーバーレイを特徴とし、自信に満ちた明瞭な声で説明します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、再録音せずに多様なアウトリーチシナリオを効率的に生成します。

ビデオを生成