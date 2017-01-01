アウトリーチキャンペーンジェネレーター: 売上を伸ばし時間を節約
AIによるパーソナライズでカスタムメイドのキャンペーンを生成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して魅力的なアウトリーチを簡単に実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーと営業マネージャー向けに、メールの配信率を向上させ、アウトリーチシーケンスを最適化する方法を詳述した90秒の説明ビデオを開発します。ダイナミックでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、テンポの速い編集と元気づける背景音楽を使用します。ビデオにはHeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、複雑な概念を簡単に説明するための明確で簡潔なナレーション生成を特徴とします。
起業家やフリーランスのコンサルタントを対象にした45秒のプロモーションビデオを作成し、実証済みのテンプレートを使用して時間を節約し、カスタムメイドのキャンペーンを生成する方法を強調します。美的感覚はエネルギッシュで明るく、効率を示すクイックカットを使用し、親しみやすく熱意のあるナレーションを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを活用して迅速に作成し、メディアライブラリ/ストックサポートでビジュアルを強化します。
ビジネス開発チームとB2B営業の専門家向けに、CRM統合とコールドメールジェネレーターの利点を示す1分30秒の技術チュートリアルを設計します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、指導的で、画面共有を多用したデモンストレーションを特徴とし、落ち着いた情報提供の声を伴います。このビデオはHeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを活用し、AIアバターを組み込んで一貫したブランディングを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたアウトリーチキャンペーンをサポートしますか？
HeyGenは、AIアバターを使用してカスタムメッセージを届ける高度にパーソナライズされたビデオを作成する力をユーザーに提供します。この機能により、従来のテキストベースの方法よりも深く、より魅力的なレベルで見込み客とつながることができます。
HeyGenは私のメールアウトリーチのためにビデオコンテンツを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは効率的なビデオ生成ツールで、スクリプトから魅力的なビデオコンテンツを作成するのに役立ちます。これはメールアウトリーチに埋め込むのに最適です。実証済みのテンプレートを利用し、ブランドコントロールでカスタマイズして、すべてのメッセージを効果的にします。
HeyGenはビデオ作成のためにどのようなAIによるパーソナライズ機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIによるパーソナライズを活用し、リアルなAIアバターやカスタマイズ可能なナレーションを備えたシームレスなテキストからビデオへの変換を含む広範なカスタマイズを提供します。これらの技術的な機能により、受取人ごとにユニークに響くカスタムメイドのキャンペーンを生成できます。
HeyGenを使ってどのくらい早くカスタムメイドのビデオを作成できますか？
HeyGenは効率を重視して設計されており、ユーザーがスクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換することで時間を節約できます。直感的なツールと豊富なメディアライブラリを使用して、広範なビデオ編集の経験がなくても迅速にカスタムメイドのキャンペーンを生成できます。