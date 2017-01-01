アウトバウンドビデオジェネレーター: AIパーソナライゼーションでリードを促進

AIアバターを使用して、効果的なビデオプロスペクティングとリード生成のためにパーソナライズドビデオを大規模に生成します。

新しいリードをターゲットにした営業プロフェッショナル向けの魅力的な30秒のパーソナライズドビデオを作成することを想像してください。このビデオは、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルと明確で明瞭なナレーションを特徴とし、AIアバターがどのようにして特注のメッセージを届け、アウトバウンドビデオジェネレーターのリード生成努力を大幅に向上させるかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネス開発担当者向けに、効果的なビデオプロスペクティングに焦点を当てた45秒のダイナミックなビデオを開発します。親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルを採用し、アクセスしやすさとメッセージの保持を確保するために目立つ字幕を強調し、簡潔なビデオアウトリーチが初期のクライアントコンタクトをどのように革新するかを示します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象にした60秒の情報ビデオを制作し、アウトバウンドビデオジェネレーターの使用の簡単さを説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは簡潔で直接的であり、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、広範な編集なしで高インパクトのコンテンツを迅速に作成し、全体的なビデオ作成を効率化します。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャーとB2Bマーケター向けに、AIビデオジェネレーターの力を強調するモダンでクリーンな30秒のプレゼンテーションビデオを作成します。プロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルは、先進的なナレーション生成を通じてパーソナライズドビデオ制作の容易さを強調し、複雑な製品機能やサービスの利点を効果的に伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アウトバウンドビデオジェネレーターの仕組み

プロフェッショナルでパーソナライズされたビデオを簡単に作成し、アウトバウンドキャンペーンを強化し、効果的に見込み客とつながり、ビデオプロスペクティングの努力を変革します。

1
Step 1
パーソナライズドスクリプトを作成
独自のメッセージを書くことから始めます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、言葉を簡単に話し言葉に変換し、パーソナライズドビデオの核を形成します。
2
Step 2
AIアバターとスタイルを選択
メッセージを生き生きとさせます。多様なAIアバターから選び、ブランドとメッセージを最もよく表現するプロフェッショナルなテンプレートを選択します。
3
Step 3
ブランディングを適用して生成
ブランドのロゴと色を使用してビデオをカスタマイズし、ブランディングコントロールを使用します。その後、生成プロセスを開始し、生成AIビデオを活用して高品質のコンテンツを制作します。
4
Step 4
エクスポートしてアウトリーチ用に共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ビデオを正確にフォーマットし、送信準備が整ったビデオをビデオアウトリーチキャンペーンに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功と証言

信頼を築き、社会的証明を提供し、アウトバウンドセールスとプロスペクティングを強化するために、インパクトのあるビデオ証言や顧客成功ストーリーを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオプロスペクティングを強化できますか？

HeyGenは、アウトバウンドアウトリーチのための魅力的でパーソナライズされたビデオメッセージを作成する力を与えます。AIアバターとテキストからビデオへの生成を利用して、高品質のコンテンツを大規模に制作し、リード生成とビデオアウトリーチ戦略を大幅に強化します。

HeyGenはどのようなAIビデオジェネレーターを提供していますか？

HeyGenは、スクリプトをインテリジェントなAIアバターを使用して洗練されたビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーターを提供しています。このテキストからビデオへの機能は、複雑なAIビデオ編集ソフトウェアを使用せずにプロフェッショナルなコンテンツを制作することを簡素化します。

HeyGenでパーソナライズドビデオコンテンツを作成できますか？

はい、HeyGenはAIパーソナライズドビデオコンテンツの作成を専門としており、個々の視聴者に合わせたメッセージを作成できます。ブランドのロゴや色を強力なブランディングコントロールを通じて組み込み、すべてのパーソナライズドビデオがあなたのアイデンティティに一致するようにします。

HeyGenは異なるビデオアスペクト比のエクスポートをサポートしていますか？

HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートを完全にサポートしており、AIビデオがさまざまなプラットフォームやデバイスに最適化されることを保証します。この柔軟性はコンテンツ配信を簡素化し、ビデオワークフローを効率化します。